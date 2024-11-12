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Власти Екатеринбурга запланировали бюджет на 2025 год с дефицитом 3,1 миллиарда рублей
Скрин из видео мэрии на RuTube
Замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков озвучил бюджетные планы на 2025 год в ходе онлайн-брифинга.
По словам Корюкова, это выше бюджета уходящего года, расходы которого по плану составили 80 миллиардов, а доходы – 76 миллиардов рублей.
Подчеркнём, что главный финансовой документ на следующий год ещё ждёт процедура согласования и утверждения.
«90,6 миллиарда рублей – расходная часть бюджета. 87,5 миллиарда рублей – это доходная часть. 3,1 миллиарда дефицит бюджета. Он составляет 6,6% процента»,
– сказал заместитель мэра.
По словам Корюкова, это выше бюджета уходящего года, расходы которого по плану составили 80 миллиардов, а доходы – 76 миллиардов рублей.
Подчеркнём, что главный финансовой документ на следующий год ещё ждёт процедура согласования и утверждения.
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