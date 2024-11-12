Возрастное ограничение 18+

Власти Екатеринбурга запланировали бюджет на 2025 год с дефицитом 3,1 миллиарда рублей

14.44 Вторник, 12 ноября 2024
Скрин из видео мэрии на RuTube
Замглавы Екатеринбурга Андрей Корюков озвучил бюджетные планы на 2025 год в ходе онлайн-брифинга.

«90,6 миллиарда рублей – расходная часть бюджета. 87,5 миллиарда рублей – это доходная часть. 3,1 миллиарда дефицит бюджета. Он составляет 6,6% процента»,

– сказал заместитель мэра.


По словам Корюкова, это выше бюджета уходящего года, расходы которого по плану составили 80 миллиардов, а доходы – 76 миллиардов рублей.

Подчеркнём, что главный финансовой документ на следующий год ещё ждёт процедура согласования и утверждения.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Куйвашев пригрозил свердловским производителям молока отменой господдержки
12 ноября 2024
В выставочном пространстве Л52 можно увидеть панно почти столетней давности
08 ноября 2024
В Нижнем Тагиле благоустроили небольшой сквер за 32,2 миллиона рублей
09 ноября 2024
Чиновник мэрии Екатеринбурга посетовал на дефицит чиновников в мэрии Екатеринбурга
07 ноября 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«У нас нет задачи накормить всех». Глава департамента потребительского рынка о реформе НТО в Екатеринбурге

Об изменившемся регулировании, статусе общепита в НТО, сносе остановок и многом другом — в интервью профильного чиновника
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:40 В Екатеринбурге возрождается Уральский комикс-центр
17:42 В дочернем предприятии «Газпрома», судящемся с «Уральской пчёлкой», прокомментировали обращение к Куйвашеву хозяйки пасеки
16:56 Свердловская ГБИДД предупреждает о рыхлом снеге на Пермском тракте
16:48 Свердловские дорожники предупреждают об измени схемы проезда по Тюменскому тракту
16:26 В Ивделе за взяточничество отправили в колонию экс-начальника ГИБДД
15:36 «Уральские авиалинии» начнут летать из Екатеринбурга на китайский Хайнань
15:04 «Спецавтобаза» перевела свой транспортный на зимний режим
14:44 Власти Екатеринбурга запланировали бюджет на 2025 год с дефицитом 3,1 миллиарда рублей
14:22 Вырубленный по ошибке лес обошёлся алапаевцу в полтора миллиона рублей
13:52 СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела о «доведении до самоубийства» после смерти школьницы на Уралмаше
12:57 За отписку оштрафовали начальника режевского городского хозяйства
12:23 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в свердловской школе, где учащийся пнул сверстницу
11:30 Куйвашев пригрозил свердловским производителям молока отменой господдержки
11:06 В прокуратуре и СК заинтересовалась подростками, бросавшими снежки в «Вечный огонь» в Нижнем Тагиле
10:25 Свердловским школьником, с разбегу пнувшим сверстницу, заинтересовался СК
09:56 18 пожаров потушили в Свердловской области за минувшие сутки
09:24 В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов под машину угодил девятилетний мальчик
22:39 Совфед рекомендовал отремонтировать Уральский политехнический колледж в Екатеринбурге
21:53 Неделя уральского кино стартует в Екатеринбурге во вторник
21:17 Полиция просит екатеринбуржцев помочь установить личность умершего мужчины
20:49 Более двух десятков пожаров произошло в Свердловской области за сутки
20:11 Защитники Берёзовой рощи в Академическом просят предоставить застройщику другой участок
19:33 Раздававшему еду екатеринбуржцу назначили штраф на пятизначную сумму
19:32 В Белинке открылась выставка московского художника-иллюстратора
19:04 Синоптики обещают возвращение плюсовых температур в Свердловскую область до конца года
17:52 На Уралмаше под окнами жилого дома нашли труп школьницы
Все новости Свердловской области
18:11 Генпрокурор России Краснов поручил проверить цены на молоко
17:29 Суд в Москве приговорил педиатра к 5,5 года по делу о фейках о ВС РФ
16:29 Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
16:12 В Абхазии вспыхнули беспорядки, протестующие перекрыли мосты
20:07 СМИ выгоняют Тома Хэнкса из США
17:40 В России почти на четверть вырос спрос на аренду автомобилей
12:45 В Самаре из-за низких зарплат массово уволились полицейские
16:29 Сотрудники компаний назвали главные инструменты для организации рабочего процесса
16:26 К задачам МВД хотят добавить сохранение традиционных ценностей
15:23 Полиция Амстердама сообщила о задержании более 60 участников беспорядков
14:51 Ксения Собчак выставит на Авито брендовые костюмы, часы и слона
18:38 В нескольких регионах РФ произошли жестокие убийства в семьях
17:23 Миллиард рублей выделяет Авито на «Великую Хватамбу»
18:30 Свердловская область выбыла из топ-5 регионов по производству яиц
16:16 В Калуге мужчина угрожал воспитательнице из-за игрушек «только для девочек»
15:44 В Татарстане фиксируют единичные заражения вирусом Коксаки, пишут СМИ
14:55 Мэр Находки извинился за чиновника после скандала с оскорблением школьника
12:28 Спикер Палаты представителей объявил Трампа избранным президентом США
12:04 Fox News: Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу
11:17 Вероятность победы Трампа на выборах возросла до 95%, считает NYT
10:56 Республиканцы получают контроль над Сенатом в США, пишут СМИ
18:02 Гладков: дрон атаковал многоквартирный дом в Белгороде
17:40 Экс-мэр Сургута Андрей Филатов заключен под стражу
17:31 В ГД разрабатывают законопроект о запрете соцсетей для детей
16:19 Глава Коми Владимир Уйба покидает свой пост
15:54 В Турции на НПЗ произошел взрыв, сообщают СМИ
Все новости России и мира
18:40 В Екатеринбурге возрождается Уральский комикс-центр
17:42 В дочернем предприятии «Газпрома», судящемся с «Уральской пчёлкой», прокомментировали обращение к Куйвашеву хозяйки пасеки
16:56 Свердловская ГБИДД предупреждает о рыхлом снеге на Пермском тракте
16:48 Свердловские дорожники предупреждают об измени схемы проезда по Тюменскому тракту
16:26 В Ивделе за взяточничество отправили в колонию экс-начальника ГИБДД
15:36 «Уральские авиалинии» начнут летать из Екатеринбурга на китайский Хайнань
15:14 Ученые Пермского политеха определили, как точно компьютерная модель прогнозирует промерзание дорог
15:09 Валерий Сухих: Малые инновационные компании дают ученым возможность находить решения вопросов в самых разных отраслях
15:04 «Спецавтобаза» перевела свой транспортный на зимний режим
14:44 Власти Екатеринбурга запланировали бюджет на 2025 год с дефицитом 3,1 миллиарда рублей
14:22 Вырубленный по ошибке лес обошёлся алапаевцу в полтора миллиона рублей
13:52 СМИ сообщают о возбуждении уголовного дела о «доведении до самоубийства» после смерти школьницы на Уралмаше
12:57 За отписку оштрафовали начальника режевского городского хозяйства
12:23 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после инцидента в свердловской школе, где учащийся пнул сверстницу
11:30 Куйвашев пригрозил свердловским производителям молока отменой господдержки
11:06 В прокуратуре и СК заинтересовалась подростками, бросавшими снежки в «Вечный огонь» в Нижнем Тагиле
10:42 ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения РФ
10:25 Свердловским школьником, с разбегу пнувшим сверстницу, заинтересовался СК
09:56 18 пожаров потушили в Свердловской области за минувшие сутки
09:24 В Екатеринбурге на проспекте Космонавтов под машину угодил девятилетний мальчик
22:39 Совфед рекомендовал отремонтировать Уральский политехнический колледж в Екатеринбурге
21:53 Неделя уральского кино стартует в Екатеринбурге во вторник
21:17 Полиция просит екатеринбуржцев помочь установить личность умершего мужчины
20:49 Более двух десятков пожаров произошло в Свердловской области за сутки
20:11 Защитники Берёзовой рощи в Академическом просят предоставить застройщику другой участок
19:33 Раздававшему еду екатеринбуржцу назначили штраф на пятизначную сумму
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK