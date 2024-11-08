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Куйвашев пригрозил свердловским производителям молока отменой господдержки
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригрозил местным производителям молочной продукции отменой господдержки из-за дефицита молока, на фоне которого продукцию поставляют в соседние регионы.
Предупреждение он озвучил во время своего доклада по поводу бюджета области на 2025 год, когда ему напомнили о невыполненном обещании. Ранее аграриев обещали поддержать на 500 тысяч рублей.
Он также потребовал подписать обязательства о реализации продукции исключительно в пределах Свердловской области, подчеркнув, что, если хоть чья-то продукция появится на полках соседнего региона, он отменит все льготы.
Предупреждение он озвучил во время своего доклада по поводу бюджета области на 2025 год, когда ему напомнили о невыполненном обещании. Ранее аграриев обещали поддержать на 500 тысяч рублей.
«Почему так получается, что мы субсидируем молоко, а производители продают его в другие регионы? Как так получается? Мы технику покупаем, обновляем материально-технические ресурсы, а самое главное субсидируем – молоко. Наши, получая поддержку, везут в другие регионы»,
– сказал Куйвашев.
Он также потребовал подписать обязательства о реализации продукции исключительно в пределах Свердловской области, подчеркнув, что, если хоть чья-то продукция появится на полках соседнего региона, он отменит все льготы.
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