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Куйвашев пригрозил свердловским производителям молока отменой господдержки

11.30 Вторник, 12 ноября 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригрозил местным производителям молочной продукции отменой господдержки из-за дефицита молока, на фоне которого продукцию поставляют в соседние регионы.

Предупреждение он озвучил во время своего доклада по поводу бюджета области на 2025 год, когда ему напомнили о невыполненном обещании. Ранее аграриев обещали поддержать на 500 тысяч рублей.

«Почему так получается, что мы субсидируем молоко, а производители продают его в другие регионы? Как так получается? Мы технику покупаем, обновляем материально-технические ресурсы, а самое главное субсидируем – молоко. Наши, получая поддержку, везут в другие регионы»,
– сказал Куйвашев.


Он также потребовал подписать обязательства о реализации продукции исключительно в пределах Свердловской области, подчеркнув, что, если хоть чья-то продукция появится на полках соседнего региона, он отменит все льготы.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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