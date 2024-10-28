В Екатеринбурге вырос спрос на покупку готового бизнеса





– прокомментировал Илья Дудковский, директор «Авито Бизнес 360». «В последние годы наблюдается значительный рост интереса к покупке готового бизнеса, и это касается не только опытных предпринимателей, но и людей из разных сфер. Многие ищут возможности для инвестирования в уже функционирующие компании или становятся партнерами. Тем, кто решился на открытие собственного дела, также важно найти источники финансирования для его масштабирования, что приводит к активному поиску инвестиций или кредитов»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Предприниматели стали чаще интересоваться покупкой готового бизнеса в Екатеринбурге. По данным аналитиков Авито, запрос на покупку уже работающего бизнес-проекта на площадке стал самым популярным по итогам третьего квартала 2024 года.Доля обращений по этому вопросу на платформе составила 86%. Ещё 5% заявили о желании стать инвестором, а 4% были согласны взять бизнес в аренду.Сильнее всего спрос вырос на готовый бизнес в общепите, торговле и на уже работающие пункты выдачи заказов. Доля сделок составила 14%, 11% и 11% соответственно. Также востребованность вышла на бизнес-проекты в сферах красоты и здоровья (10%) и ИТ (8%). Дороже всего сейчас стоит готовый бизнес в сфере пунктов выдачи заказов – в среднем ПВЗ стоит 1,6 миллиона рублей. На втором месте торговля – 1,5 миллион, третье место делят бизнес в сфере общепита и красоты, здоровье – 1,3%. Дешевле всего стоят IT-проекты – 130 тысяч рублей в среднем.Он также отметил, что сейчас на Авито более 80 000 пользователей с предложениями по продаже готового бизнеса, привлечению инвестиций и поиску партнёров.