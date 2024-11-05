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Свердловская область вошла в десятку регионов России по объёму экономики креативных индустрий

12.18 Вторник, 5 ноября 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область заняла десятое место в России по объёму экономики креативных индустрий. Креативные индустрии занимают 3,5% в общей доле валового регионального продукта области (126,7 млрд рублей). Это существенно больше, чем у соседей – в Челябинской области, к примеру, объём креативной экономики составляет 30,5 млрд рублей (1,1% от ВРП), в Тюменской – 24,8 млрд (1,4%).

Для региона поставлена цель выйти на третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга (сейчас это место занимает Новосибирская область), обозначили на пресс-конференции замгубернатора Дмитрий Ионин и директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Пресс-конференция открыла фестиваль креативных индустрий «Filmmaking и видеопроизводство», который пройдёт 5-6 ноября в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. На фестиваль приехали представители Свердловской киностудии и киностудий Якутии, кинопродюсеры и режиссёры, а также специальные гости из Лиги кинематографистов Казахстана.

Для справки. Креативные индустрии — сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. К креативным индустриям принято относить издательское дело, музыку, кино, ремёсла, фотографию, рекламу, ювелирное дело, исполнительское искусство, дизайн, арт-индустрию, индустрию моды и ряд других индустрий.


Весной этого года Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства был выбран опорной организаций по развитию кретианых индустрий в регионе.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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