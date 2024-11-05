Свердловская область вошла в десятку регионов России по объёму экономики креативных индустрий

Для справки. Креативные индустрии — сектор экономики, основанный на продаже товаров и услуг, являющихся результатом интеллектуальной деятельности. К креативным индустриям принято относить издательское дело, музыку, кино, ремёсла, фотографию, рекламу, ювелирное дело, исполнительское искусство, дизайн, арт-индустрию, индустрию моды и ряд других индустрий.

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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