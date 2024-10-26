Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге уничтожили 1,3 тонны томатов из Узбекистана
Фото: Вечерние ведомости
Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило о предотвращении поставки 1,3 тонны томатов из Узбекистана, привезённых на склад временного хранения в Екатеринбург.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ведомстве, во время карантинного фитосанитарного контроля в плодах обнаружился вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), что подтвердила экспертиза, проведённая Екатеринбургским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В связи с этим ввоз партии был запрещён и её по решению собственника уничтожили.
Как рассказали Вечерним ведомостям в ведомстве, во время карантинного фитосанитарного контроля в плодах обнаружился вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), что подтвердила экспертиза, проведённая Екатеринбургским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В связи с этим ввоз партии был запрещён и её по решению собственника уничтожили.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
«Очень круто, захватывающе», — глава Минцифры прокомментировал воспламенение в «Екатеринбург-ЭКСПО»
26 октября 2024
26 октября 2024