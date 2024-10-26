В Екатеринбурге уничтожили 1,3 тонны томатов из Узбекистана

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило о предотвращении поставки 1,3 тонны томатов из Узбекистана, привезённых на склад временного хранения в Екатеринбург.Как рассказали Вечерним ведомостям в ведомстве, во время карантинного фитосанитарного контроля в плодах обнаружился вирус коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), что подтвердила экспертиза, проведённая Екатеринбургским филиалом ФГБУ «ВНИИЗЖ».В связи с этим ввоз партии был запрещён и её по решению собственника уничтожили.