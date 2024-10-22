В Свердловской области работодатели стали предлагать водителям зарплату на 18% меньше, чем в начале года





– отмечают представители площадки. «По итогам третьего квартала 2024 года водители входят в тройку наиболее востребованных специалистов в России, наряду с менеджерами по продажам и продавцами. На их долю приходится 5% от всех вакансий, открытых за указанный период в РФ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Водители по-прежнему остаются востребованными на рынке труда. На их долю приходится 5% от всех вакансий по всей России. Статистику приводят аналитики hh.ru ко Дню работника автомобильного и городского пассажирского транспорта.Так, за девять месяцев текущего года в стране было открыто 175 тысяч вакансий, что на 2% больше, чем в первом квартале.Больше всего новых вакансий открылось в Москве – 8,9% от всех предложений. Также ощутимый спрос в Московской области (7,8%), Краснодарском крае (4,6%), Санкт-Петербурге (4,3%), Свердловской области (3,3%) и Красноярском крае (3,1%).Конкуренция за рабочие места в Свердловской области всё ещё не очень высокая – 2,6 резюме на вакансию, при норме от 4. Однако средняя предлагаемая зарплата в регионе стала на 18% меньше, чем в начале года, и составила 105 100 рублей. В среднем по стране медиана предлагаемых для водителей зарплат – 125 тысяч рублей. Больше всего готовы платить в Якутии (185 100 рублей), Чувашской Республике (180 000) и в Забайкальском крае (179 600 рублей).Аналитики площадки отмечают, что важно на величину предлагаемых зарплат также влияет доля вахтовых вакансий, а это каждое третье предложение о работе (34%).