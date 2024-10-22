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В Свердловской области почти в два раза вырос спрос на отечественный софт

14.03 Вторник, 22 октября 2024
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области за год почти в два раза вырос спрос на отечественный облачный сервис МТС Web Services (MWS), который входит в экосистему МТС. Востребованнее всего стали цифровое рабочее пространство и корпоративное файловое хранилище.

Свердловская область заняла пятое место среди российских регионов по переходу на отечественный софт. Активнее отказываются от иностранного программного обеспечения только в Москве с Московской областью, Санкт-Петербурге, Пензенской области и Краснодарском крае.

Сильнее всего спрос вырос на цифровое рабочее пространство на базе «МойОфис». Его закупки в облаке МТС Web Services увеличились более чем в 2 раза. Также в 1,4 раза выросли продажи корпоративного файлового хранилища и корпоративной почты на базе CommuniGate Pro. Кроме этого, специалисты фиксируют спрос на сервис бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк и платформу роботизации MWS RPA.

«Наши клиенты не скрывают, что отказ от программного обеспечения, которое они использовали десятилетиями, и работе с которым они хорошо обучены, даётся им непросто. Поэтому многие компании стараются не афишировать свой выбор, пока не произойдёт окончательное привыкание к новым интерфейсам. В то же время они видят очевидные преимущества отечественного софта – своевременное обновление, отсутствие трудностей с продлением подписки, круглосуточная техническая поддержка. Так сервису видеоконференцсвязи МТС Линк по разным причинам своё предпочтение отдали такие известные екатеринбургские бренды, как "Комбинат мясной гастрономии Черкашин и Партнер", Областная научная библиотека им. В.Г. Белинского или гимназия "Корифей"»,

– рассказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.


Он также отметил, что отечественные облачные сервисы оказались востребованнее всего среди представителей обрабатывающей промышленности. На них приходится более 20% клиентов MWS, использующих российское ПО. Следом идут ритейлеры – почти 20%, предприятия, работающие в отрасли информация и связь, и логистические компании – по 10%, строительные организации – 6%.

Сильнее всего спрос на российское программное обеспечение в облаке в 2024 году вырос в сферах Финансы и страхование и Образование – более чем в четыре раза. В ритейле закупки отечественного ПО увеличились в 3,7 раза, в сфере Информация и связь – в 2,9 раза. В обрабатывающей промышленности – в 1,9 раза.

«Использование российского офисного ПО позволяет компаниям увеличить надежность собственной ИТ-инфраструктуры. А облачная модель сервисов упрощает процесс миграции с зарубежных решений и ускоряет запуск новых проектов. За последние годы мы значительно расширили портфель отечественных решений, доступных клиентам MWS и будем продолжать данный процесс в будущем»,

– отметил директор по продуктам МТС Web Services Михаил Тутаев.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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