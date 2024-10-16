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Рынок спецтехники в России показывает стремительный рост и нуждается в обелении

13.46 Вторник, 22 октября 2024
Фото: пресс-служба «Авито»
2024 год для отрасли спецтехники и коммерческого транспорта в России войдёт в тройку лучших по результатам за всю историю. А основным направлением в сфере аренды и продажи спецтехники должно стать обеление рынка – к таким выводам пришли по итогам конференции «Дело Спецтехники», которая была организована в Москве для игроков рынка спецтехники и коммерческого транспорта «Авито Спецтехникой».

«2024 год, по нашим прогнозам, войдет в тройку лучших по результатам за всю историю, несмотря на номинальное замедление роста рынка спецтехники в сравнении с 2023 годом, который был рекордным для индустрии. Прогноз для рынка достаточно оптимистичный, потому что мы наблюдаем рост ВВП. Отечественные производители тяжелых грузовиков даже нарастили объёмы»,

— сказал на конференции Сергей Блинов, макроэкономист, автор Telegram-каналов «М2» и «Рынки грузовиков».


Одной из центральных тем на пленарном заседании конференции стало обеление рынка спецтехники и коммерческого транспорта. Эксперты считают, что сейчас для всех производителей и продавцов, соблюдающих регистрационные требования, созданы честные конкурентные условия развития бизнеса в «белой» зоне. Для потребителей обеление рынка необходимо с целью безопасности – многим важно иметь дело с техникой с полным пакетом документов, понятой историей и ценообразованием. Это снижает риски возможных спорных ситуаций, подчеркнул замначальника Управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Станислав Черторыжский.

Со слов директор раздела Авито «Спецтехника» Андрея Ковалёва, ежедневно на их площадку за техникой приходит 1,2 миллиона пользователей, поэтому они стремятся создать среду, в которой всем сторонам сделки будет выгодно предоставлять актуальную информацию о технике. Сейчас разработчики продолжают работать над созданием на платформе унифицированного каталога, в котором будут объединены несколько индустрий – коммерческий транспорт, дорожно-строительная техника, сельхозтехника. Пользователям обещают удобный поиск по всем типам техники, брендам, модификациям.

Усложнило выбор техники появление новых брендов, в том числе ранее мало известных российскому потребителю. В основном, это китайские производители, активно выходящие на российский рынок в последние три года. По данным «Авито Спецтехники», доля китайских брендов в сегменте нового коммерческого транспорта выросла с 10% в 2021 году до 63% в 2024.

Российский рынок спецтехники имеет ряд особенностей, отличающих его от мирового, отметили участники конференции. Однако мировые тренды отражаются и на нём.

«Эксплуатантам сегодня непросто привлекать деньги, поэтому растет спрос на аренду техники. Кроме того, в последние годы в мире наблюдается переход транспортных компаний от модели тяжелых активов к легким, т.е. эксплуатанты арендуют технику по необходимости. В России этот тренд всегда был выражен не столь четко, поскольку никогда не было игроков с крупными парками. Тем не менее, он оказывает влияние на динамику продаж»,

— сказал Александр Цыпин, основатель консалтингового агентства «Стратегия дела».


Растёт в сфере и цифровизация. В 2022 году доля онлайн-поиска спецтехники по сравнению с оффлайн составляла 10-15%, в 2024 – уже 40%. Игроки на рынке спецтехники стремятся повысить безопасность онлайн-сделок. К примеру, в Москве и ряде регионов внедрили сервис онлайн-заказа с безопасной сделкой - технику подбирают специалисты, деньги поступают на счёт платформы и переводятся поставщику только после того, как заказ будет завершен, рассказал директор категории «Аренда спецтехники» в Авито Тимур Осипов.


Фото: пресс-служба «Авито»


Конференция «Дело Спецтехники» проводится в третий раз. В этом году мероприятие очно и онлайн посетили более 1 000 представителей крупных игроков отрасли - государственных органов, ассоциаций, дистрибьюторов, дилеров и арендных компаний.

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости


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