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103 миллиона рублей выделили на реконструкцию системы водоподготовки в свердловском посёлке Троицком
Фото: ДИП Свердловской области / (све.рф/news/27536)
Заявки на участие в аукционе под названием «Модернизация сооружений подготовки питьевой воды централизованной системы водоснабжения п. Троицкий, Талицкого района, Свердловской области с внедрением озоно-сорбционных технологий», согласно информации на портале госзакупок, будут приниматься до 2 ноября.
Работы по строительству сооружений для очистки питьевой воды, согласно условиям контракта, должны быть завершены до 20 июня 2025 года.
Недавно свердловские власти сообщали, что на строительство блочных станций водоподготовки в посёлке Троицком было дополнительно выделено из бюджета 28,5 млн рублей.
Посёлок Троицкий – второй по числу жителей населйнный пункт Талицкого городского округа, его населения более 10 тысяч человек, что всего на 4 тысячи меньше, чем в Талице. В троицком располагается крупнейшая в городском округе железнодорожная станция, которая называется Талица.
Работы по строительству сооружений для очистки питьевой воды, согласно условиям контракта, должны быть завершены до 20 июня 2025 года.
Недавно свердловские власти сообщали, что на строительство блочных станций водоподготовки в посёлке Троицком было дополнительно выделено из бюджета 28,5 млн рублей.
Посёлок Троицкий – второй по числу жителей населйнный пункт Талицкого городского округа, его населения более 10 тысяч человек, что всего на 4 тысячи меньше, чем в Талице. В троицком располагается крупнейшая в городском округе железнодорожная станция, которая называется Талица.
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