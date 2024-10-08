Уральские таможенники оформили первую бартерную сделку с Китаем

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Уральское таможенное управление оформили первый внешнеторговый бартерный контракта с Китаем. Сделка заключена на основе равноценного обмена товарами, без использования денежных средств.В рамках соглашения в конце сентября российская компания подала в Уральскую электронную таможню импортную декларацию на поставку товаров (бытовая техника, строительные материалы и другие). В ответ на это в начале октября в Китай были отправлены семена льна на сумму, равную стоимости импортированных товаров.По словам начальника Уральского таможенного управления Алексея Фролова, использование бартерных сделок помогает минимизировать валютно-финансовые риски. Обмен товарами защищает от колебаний валютных курсов и проблем с задержками платежей.В Свердловской области уже создана рабочая группа, которая разрабатывает схемы взаиморасчётов для внешнеторговых сделок. В неё вошли представители региональных властей, таможенных органов и бизнеса, в том числе из Китая. Один из обсуждаемых механизмов — дальнейшее применение бартерных схем.