Более тысячи отелей Урала появились на Авито

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Бронирование отелей активно переходит в онлайн, при этом на первое место становится вопрос безопасности специализированных площадок, об этом рассказали в Авито Путешествиях в честь запуска опции по бронированию отелей на платформе.«Пользователи Авито Путешествий теперь могут выбирать любой тип размещения — от квартир и загородных домов до пятизвездочных отелей. С 8 октября на платформе добавилась возможность забронировать номер более чем в 13 000 отелей по всей России», — отмечают в компании.Представители туриндустрии отмечают, что вопрос стал особенно актуальным в связи с переориентацией на российский рынок — в регионах развивают индустрию гостеприимства и соответствующую инфраструктуру. В связи с этим возник спрос на онлайн-бронирование, в том числе краткосрочную аренду в курортных городах. Пользователи активно ищут способы безопасно забронировать жильё на время отпуска, при этом в приоритете у путешественников — вариант оплатить аренду на той же онлайн площадке (с возможностью вернуть деньги, если планы изменились).«При выборе площадки для бронирования отелей самым значимым фактором пользователи называют безопасность (24%)», — отмечается в исследовании Авито Путешествий, в опросе приняли участие 10000 жителей России в возрасте от 18 лет.Каждый третий респондент (33%) отмечает важность наличия поддержки в режиме 24/7 от онлайн-площадки.Также при выборе площадки для бронирования пользователи обращают внимание на большое количество предложений (20% респондентов), ещё 13% обращают внимание на систему скидок.Любопытно, что многие россияне при выборе сервиса для бронирования по-прежнему ориентируются на «сарафанное радио» и советы знакомых. Так, по данным опроса Авито Путешествий, 44% россиян доверяют сервисам онлайн-бронирования исходя из рекомендаций знакомых и друзей. Еще 27% ориентируются на отзывы в интернете, а у 21% доверие вызывает позитивный опыт использования других сервисов той же компании, говорят представители платформы.Также отмечается, что сообщается о возможностях бронирования номеров в 1067 отелях Уральского федерального округа.