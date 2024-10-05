Большинство екатеринбуржцев планируют покупать недвижимость в своём же городе





– объясняет Сергей Ерёмкин, управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости. «Молодые люди ищут варианты для переезда, так как стремятся реализоваться в учебе и работе, поэтому преимущественно выбирают Москву и Санкт-Петербург. В случае с миллениалами добавляется климатический фактор. Жители двух столиц и богатых северных регионов хотят иметь основное или второе жилье в месте с более мягкой зимой, рядом с морскими и горнолыжными курортами»,





– объясняет Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы. «Онлайн давно превратился в полноценную площадку для общения бизнеса и пользователей, с годами менялись лишь инструменты коммуникации и ее форматы. Если раньше аудитория искала информацию о новых жилых комплексах на форумах, сейчас она получает релевантные предложения на онлайн-платформах, в том числе на классифайдах. За счёт работы алгоритмов она показывается только тем, кто интересовался недвижимостью на Авито. Таким образом бизнес получает целевую аудиторию, а пользователи – интересное им предложение»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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39% жителей Екатеринбурга сейчас рассматривают покупку недвижимости. Из них большинство – 82% – планируют покупать жильё в своём городе. Остальные изучают объекты в других городах-миллионниках.Как выяснили аналитики Авито Рекламы и Авито Недвижимости, 3% хотят недвижимость в Санкт-Петербурге, и по 1% – в Москве, Казани, Перми и Челябинске. Из тех, кто рассматривает жильё в других городах, больше молодёжи, от 18 до 24 лет, – 77%. У горожан более солидного возраста, от 55 лет, в планах оставаться в уральской столице – не более 51% желающих переехать в другой город.Он также отмечает, что нельзя исключать инвестиционный сценарий. Те, у кого есть возможности приобретать недвижимости, рассматривают покупку квартир в миллионниках из-за высокой ликвидности объектов и потенциального роста цены из-за растущего спроса.В ходе опроса екатеринбуржцы также указывали, что в большинстве случаях они начинали интересоваться недвижимостью после предложений от застройщиков или рекомендаций знаковых (41%), некоторые задумывались об этом после рекламы на классифайдах и маркетплейсах (27%).Кроме этого, он подчеркнул, что за восемь месяцев 2024 года инвестиции девелоперов в имиджевую рекламу на Авито выросли более, чем в семь раз.Ещё одна причина по которой екатеринбуржцы ищут жильё в городах-миллионниках – это желание повысить качество жизни (42%) или увеличить жилплощадь (31%). Также жители уральской столицы иногда приобретают жильё для своих детей или даже родственников (27%), а другие сами хотят съехать от родственников или из съёмного жилья (16%). Некоторые рассматривают покупку недвижимости для сдачи в аренду (тоже 16%), кто-то хочет таким образом сохранить свои накопления (13%) или перепродать жильё подороже (4%).