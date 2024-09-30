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Уральцы могут сделать предзаказ на серию смартфонов Xiaomi в МТС
Фото: Вечерние ведомости
Уральцам предложили оформить предзаказ на серию смартфонов Xiaomi. Для предзаказа доступен в том числе первый складной смартфон бренда Xiaomi MIX Flip.
О старте предзаказов на новую серию флагманских смартфонов Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro и складного смартфона Xiaomi MIX Flip объявила компания МТС.
«При оформлении предзаказа до 2 октября первые покупатели серии 14T получат специальные подарки: скидку 3000 рублей и умные часы Xiaomi Watch S3. Первые покупатели Xiaomi Mix Flip при оформлении предзаказа в этот же период получат скидку 10 тысяч рублей и умные часы Xiaomi Watch S2», — рассказали в компании.
Предзаказ уже стартовал.
Xiaomi 14T Pro будет доступен в трёх цветовых вариантах: титановый серый, титановый синий и титановый чёрный.
Xiaomi 14T предлагают в четырёх цветовых вариантах: титановый серый, титановый синий, титановый чёрный и лимонно-зелёный. «Лимонно-зелёная версия изготовлена из биоматериала PU с четырёхслойной структурой (на 50% состоит из биоматериалов, включая лимонное волокно) и 100% переработанного PET», — отметили в МТС.
Модель Xiaomi MIX Flip — это первый складной смартфон бренда и одно из немногих компактных устройств в этой категории.
Продажи смартфонов стартуют с 3 октября.
О старте предзаказов на новую серию флагманских смартфонов Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro и складного смартфона Xiaomi MIX Flip объявила компания МТС.
«При оформлении предзаказа до 2 октября первые покупатели серии 14T получат специальные подарки: скидку 3000 рублей и умные часы Xiaomi Watch S3. Первые покупатели Xiaomi Mix Flip при оформлении предзаказа в этот же период получат скидку 10 тысяч рублей и умные часы Xiaomi Watch S2», — рассказали в компании.
Предзаказ уже стартовал.
Xiaomi 14T Pro будет доступен в трёх цветовых вариантах: титановый серый, титановый синий и титановый чёрный.
Xiaomi 14T предлагают в четырёх цветовых вариантах: титановый серый, титановый синий, титановый чёрный и лимонно-зелёный. «Лимонно-зелёная версия изготовлена из биоматериала PU с четырёхслойной структурой (на 50% состоит из биоматериалов, включая лимонное волокно) и 100% переработанного PET», — отметили в МТС.
Модель Xiaomi MIX Flip — это первый складной смартфон бренда и одно из немногих компактных устройств в этой категории.
Продажи смартфонов стартуют с 3 октября.
«Xiaomi — один из самых популярных брендов смартфонов на российском рынке. Он лидирует как в нашей мобильной сети по числу смартфонов среди абонентов МТС, так и по продажам на рынке. Каждый год производитель активно расширяет модельный ряд во всех сегментах. Например, весной этого года уже на старте предзаказов Xiaomi 14 стал одним из самых востребованных смартфонов в нашей розничной сети. Уверены, что уже на этапе предзаказов мы увидим ажиотажный спрос на Xiaomi 14T и 14T Pro», — прокомментировал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.
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