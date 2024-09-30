Уральцы могут сделать предзаказ на серию смартфонов Xiaomi в МТС

«Xiaomi — один из самых популярных брендов смартфонов на российском рынке. Он лидирует как в нашей мобильной сети по числу смартфонов среди абонентов МТС, так и по продажам на рынке. Каждый год производитель активно расширяет модельный ряд во всех сегментах. Например, весной этого года уже на старте предзаказов Xiaomi 14 стал одним из самых востребованных смартфонов в нашей розничной сети. Уверены, что уже на этапе предзаказов мы увидим ажиотажный спрос на Xiaomi 14T и 14T Pro», — прокомментировал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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