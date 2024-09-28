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В «Екатеринбург-Экспо» с 1 по 4 октября пройдёт XVI Уральский форум недвижимости
Фото: Владислав Постников
С 1 по 4 октября в «Екатеринбург-Экспо» будет проходить XVI Уральский форум недвижимости, в рамках которого участники встречи обсудят новые тренды и поднимут актуальные вопросы.
«На форуме собираются застройщики, риэлторы, банковские специалисты, юристы и другие профессионалы. Мероприятие направлено на обсуждение текущего положения на рынке и изменений на ближайший год и более длительную перспективу, а также других актуальных вопросов в сфере недвижимости», – сообщают оргнизаторы.
На встречи представители своей сферы рассчитывают обменяться опытом, а также новыми технологиями и инструментами в своей работе. Ещё одна цель форума – налаживание сотрудничества между участниками рынка.
«На форуме собираются застройщики, риэлторы, банковские специалисты, юристы и другие профессионалы. Мероприятие направлено на обсуждение текущего положения на рынке и изменений на ближайший год и более длительную перспективу, а также других актуальных вопросов в сфере недвижимости», – сообщают оргнизаторы.
На встречи представители своей сферы рассчитывают обменяться опытом, а также новыми технологиями и инструментами в своей работе. Ещё одна цель форума – налаживание сотрудничества между участниками рынка.
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