Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству отзывов на Авито

«Исследование показало, что люди продолжают доверять опыту окружающих, и считают отзывы в интернете полезным инструментом. Чем больше отзывов у продавца, и чем больше внутри них информации, тем больше они помогают принять взвешенное решение, а значит - остаться довольным покупкой. На Авито пользователи очень активно делятся обратной связью - ежедневно на платформе появляются сотни тысяч новых откликов, и в 16% случаев покупатели начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают, что написали о нем другие», – рассказала Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Свердловская область заняла пятое место среди регионов России по количеству отзывов, оставленных пользователями на платформе Авито. Согласно данным компании, жители региона ежедневно пишут более 5,6 тысячи отзывов, что позволяет им быть среди лидеров по этому показателю.Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край опережают Свердловскую область. Ежемесячно на платформе жители Свердловской области оставляют более 171 тысячи отзывов о товарах и услугах.Как сообщают в Авито, отзывы пользователей всё чаще становятся важным фактором при выборе товаров, что делает обратную связь одним из ключевых элементов на платформе. По данным компании, более 95% россиян читают отзывы перед покупкой в интернете, и популярность этого тренда только растет.