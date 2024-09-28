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Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству отзывов на Авито

15.06 Воскресенье, 29 сентября 2024
Фото: Вечерние ведомости
Свердловская область заняла пятое место среди регионов России по количеству отзывов, оставленных пользователями на платформе Авито. Согласно данным компании, жители региона ежедневно пишут более 5,6 тысячи отзывов, что позволяет им быть среди лидеров по этому показателю.

Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край опережают Свердловскую область. Ежемесячно на платформе жители Свердловской области оставляют более 171 тысячи отзывов о товарах и услугах.

Как сообщают в Авито, отзывы пользователей всё чаще становятся важным фактором при выборе товаров, что делает обратную связь одним из ключевых элементов на платформе. По данным компании, более 95% россиян читают отзывы перед покупкой в интернете, и популярность этого тренда только растет.

«Исследование показало, что люди продолжают доверять опыту окружающих, и считают отзывы в интернете полезным инструментом. Чем больше отзывов у продавца, и чем больше внутри них информации, тем больше они помогают принять взвешенное решение, а значит - остаться довольным покупкой. На Авито пользователи очень активно делятся обратной связью - ежедневно на платформе появляются сотни тысяч новых откликов, и в 16% случаев покупатели начинают диалог с продавцом только после того, как прочитают, что написали о нем другие», – рассказала Наталья Юматова, директор по доверию и безопасности Авито.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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15:06 Свердловская область вошла в топ-5 регионов по количеству отзывов на Авито
14:51 Свердловская область: Пожар в Малой Белоносовой — спасены двое людей
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14:01 ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП со смертельным исходом в Нижнетагильском районе
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12:35 В Верхнем Тагиле сгорел частный дом: найдены двое погибших
12:04 В Свердловской области за вечер 28 сентября произошло несколько крупных пожаров
11:05 Появились новые подробности ДТП в Свердловской области с шестью пострадавшими
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17:58 Уроженец Свердловской области арестован за угрозу взрыва в московском отеле
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16:19 Введение туристического налога в Свердловской области отложат
14:03 Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков надеется выйти на свободу в конце следующего года
14:02 Дело екатеринбургского охранника, которого заставляла извиняться «Русская община», передано в суд
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13:25 Команды из Свердловской области заняли весь пьедестал на Всероссийских соревнованиях автомобилистов
13:11 Екатеринбуржцы активно утепляют дома перед продажей: спрос на услуги вырос на 57%
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21:22 Три машины закупорили движение на выезде из Екатеринбурга
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19:41 Работник почты из Асбеста добился премии в суде
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