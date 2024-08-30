Рост спроса на услуги в УрФО превысил рост предложения

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В России резко вырос спрос на различные услуги. Требуются мастера маникюра, отделочники, строители, ремонтники, садовники и даже котоняни, а также многие другие специалисты. Между тем, предложение в сфере услуг пока сильно отстает от растущего спроса. По мнению исследователей рынка, исполнители могут найти “золотую жилу”, если выйдут в онлайн и учтут новые потребности заказчиков.О главных тенденциях рынка на пресс-завтраке в Екатеринбурге рассказал Артём Кумпель, старший управляющий директор Авито Услуг.По данным платформы, в целом общий спрос на различные услуги в России вырос на 33% (по итогам второго квартала текущего года), при этом увеличение предложения по всем категориям услуг составило всего 13%.Если посмотреть на отдельные категории, то, например, в сфере ремонта и отделки спрос вырос на 27%, а рост предложения составил всего 1%. Спрос на исполнителей услуг в сфере красоты и здоровья вырос на 21%, а предложение только на 3%.Примерно такая же ситуация в сфере ремонта и обслуживания техники. В целом, как говорят аналитики, услуги по ремонту техники стали востребованными на фоне ухода с российского рынка некоторых брендов, кроме того, многие россияне стали отдавать предпочтение разумному потреблению и руководствуются принципом “лучше починить, чем покупать новое”. Здесь же существенным фактором является экономия.По данным экспертов,При этом больше всего зарабатывают представители микробизнеса – 10 трлн рублей (63% от общей выручки рынка).Лидирующие позиции на рынке услуг в УрФО занимают категории "Красота и здоровье”, а также "Ремонт и отделка".Так, в Свердловской области наибольшим спросом пользуются (по данным на август 2024 года):мастера ногтевого сервиса;услуги бровистов;междугородние перевозки.В Екатеринбурге заметно вырос спрос на услуги клинеров по чистке ковров — в 2,6 раза (относительно аналогичного периода прошлого года).Спрос на обучение в сфере IT и программирования в Свердловской области вырос в 3,4 раза, а спрос на строительство во всех уральских регионах вырос более чем в два раза. В Екатеринбурге, ХМАО и ЯНАО особенно выросла популярность грузоперевозок.Эксперт назвал несколько основных тенденций рынка услуг, а также спрогнозировал его развитие в ближайшие годы. Так, нехватка исполнителей, по его мнению, объясняется в том числе демографическими проблемами, то есть мастеров и специалистов сейчас физически не хватает. Эта тенденция, вероятно, сохранится в ближайшее время.Кроме того, рынок услуг быстро переходит в онлайн, а многие мастера до сих предпочитают работать по старинке, в офлайне. Те же, кто переходит на формат онлайн-работы с заказчиками, могут настроить на своей странице, где размещено объявление об услуге, календарь бронирования, следить за отзывами и оценками, а также узнавать средние цены по рынку на ту или иную услугу.«Мы наблюдаем рост рынка услуг в целом. При этом ярко выражен тренд на диджитализацию — многие потребности пользователей начинают закрываться в онлайне, он становится основным каналом привлечения для исполнителей. Доля офлайна и в том числе сарафанного радио остается, но ряд категорий активно переходит в онлайн. Мы ожидаем, что некоторые категории в течение нескольких лет полностью перейдут в онлайн», — отметил Артём Кумпель.Также онлайн-формат позволяет исполнителям быстро откликаться на запрос срочных услуг, которые стали пользоваться популярностью. Например, треть заказчиков из УрФО ожидают получение услуги в тот же день, 10% — в течение часа. Так, среди уральцев востребованы срочные транспортные услуги, вывоз мусора и бытовые услуги.Еще одна тенденция заключается в растущей активности самозанятых. Их количество возросло, расширился спектр оказываемых услуг. Заказчиков, включая юрлица, привлекает удобство и простота сотрудничества с самозанятыми. Также ожидается, что всё больше услуг будут оказывать малый и микробизнес.По прогнозу, в ближайшее время активный рост продолжится в категории красоты и здоровья, а также в IT и в сфере деловых услуг (например, финансовое или юридическое консультирование). Также сохранится тренд на онлайн-образование и репетиторов, будет расти востребованность услуг в сфере загородного строительства, отмечают эксперты.