Возрастное ограничение 18+

Рост спроса на услуги в УрФО превысил рост предложения

В Екатеринбурге рассказали о главных тенденциях этого рынка и о том, кто может на нем заработать

10.43 Среда, 4 сентября 2024
Фото: пресс-служба Авито Услуг
В России резко вырос спрос на различные услуги. Требуются мастера маникюра, отделочники, строители, ремонтники, садовники и даже котоняни, а также многие другие специалисты. Между тем, предложение в сфере услуг пока сильно отстает от растущего спроса. По мнению исследователей рынка, исполнители могут найти “золотую жилу”, если выйдут в онлайн и учтут новые потребности заказчиков.

О главных тенденциях рынка на пресс-завтраке в Екатеринбурге рассказал Артём Кумпель, старший управляющий директор Авито Услуг.

По данным платформы, в целом общий спрос на различные услуги в России вырос на 33% (по итогам второго квартала текущего года), при этом увеличение предложения по всем категориям услуг составило всего 13%.

Если посмотреть на отдельные категории, то, например, в сфере ремонта и отделки спрос вырос на 27%, а рост предложения составил всего 1%. Спрос на исполнителей услуг в сфере красоты и здоровья вырос на 21%, а предложение только на 3%.

Примерно такая же ситуация в сфере ремонта и обслуживания техники. В целом, как говорят аналитики, услуги по ремонту техники стали востребованными на фоне ухода с российского рынка некоторых брендов, кроме того, многие россияне стали отдавать предпочтение разумному потреблению и руководствуются принципом “лучше починить, чем покупать новое”. Здесь же существенным фактором является экономия.

По данным экспертов, годовой оборот рынка услуг в России составляет 16,2 трлн руб. При этом больше всего зарабатывают представители микробизнеса – 10 трлн рублей (63% от общей выручки рынка).

Ситуация на рынке услуг в УрФО

Лидирующие позиции на рынке услуг в УрФО занимают категории "Красота и здоровье”, а также "Ремонт и отделка".

Так, в Свердловской области наибольшим спросом пользуются (по данным на август 2024 года):

мастера ногтевого сервиса;

услуги бровистов;

междугородние перевозки.

В Екатеринбурге заметно вырос спрос на услуги клинеров по чистке ковров — в 2,6 раза (относительно аналогичного периода прошлого года).

Спрос на обучение в сфере IT и программирования в Свердловской области вырос в 3,4 раза, а спрос на строительство во всех уральских регионах вырос более чем в два раза. В Екатеринбурге, ХМАО и ЯНАО особенно выросла популярность грузоперевозок.

Тенденции рынка

Эксперт назвал несколько основных тенденций рынка услуг, а также спрогнозировал его развитие в ближайшие годы. Так, нехватка исполнителей, по его мнению, объясняется в том числе демографическими проблемами, то есть мастеров и специалистов сейчас физически не хватает. Эта тенденция, вероятно, сохранится в ближайшее время.

Кроме того, рынок услуг быстро переходит в онлайн, а многие мастера до сих предпочитают работать по старинке, в офлайне. Те же, кто переходит на формат онлайн-работы с заказчиками, могут настроить на своей странице, где размещено объявление об услуге, календарь бронирования, следить за отзывами и оценками, а также узнавать средние цены по рынку на ту или иную услугу.

«Мы наблюдаем рост рынка услуг в целом. При этом ярко выражен тренд на диджитализацию — многие потребности пользователей начинают закрываться в онлайне, он становится основным каналом привлечения для исполнителей. Доля офлайна и в том числе сарафанного радио остается, но ряд категорий активно переходит в онлайн. Мы ожидаем, что некоторые категории в течение нескольких лет полностью перейдут в онлайн», — отметил Артём Кумпель.

Также онлайн-формат позволяет исполнителям быстро откликаться на запрос срочных услуг, которые стали пользоваться популярностью. Например, треть заказчиков из УрФО ожидают получение услуги в тот же день, 10% — в течение часа. Так, среди уральцев востребованы срочные транспортные услуги, вывоз мусора и бытовые услуги.

Еще одна тенденция заключается в растущей активности самозанятых. Их количество возросло, расширился спектр оказываемых услуг. Заказчиков, включая юрлица, привлекает удобство и простота сотрудничества с самозанятыми. Также ожидается, что всё больше услуг будут оказывать малый и микробизнес.

По прогнозу, в ближайшее время активный рост продолжится в категории красоты и здоровья, а также в IT и в сфере деловых услуг (например, финансовое или юридическое консультирование). Также сохранится тренд на онлайн-образование и репетиторов, будет расти востребованность услуг в сфере загородного строительства, отмечают эксперты.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Анна Андреева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Екатеринбурге в несколько раз вырос спрос на химчистку
30 августа 2024
В преддверии учебного года в Екатеринбурге вырос спрос на развивающие занятия для дошколят
27 августа 2024
В этом году в Свердловской области резко вырос спрос на китайские автомобили
28 августа 2024

После двух запросов екатеринбургского журналиста ВС РФ «дереабилитировал» японского генерала

При этом само уголовное дело до сих пор засекречено...
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:21 В «зелёном коридоре» Кольцово остановили пассажирку с исчезающими кораллами
11:16 В Ачитском районе будут судить иностранца-наркокурьера
10:45 Подозреваемого в убийстве девочки из Нижнего Тагила отправят на психиатрическую экспертизу
10:43 Рост спроса на услуги в УрФО превысил рост предложения
09:52 Отца из Свердловской области и его семилетних сыновей объявили в федеральный розыск
09:28 В смертельном ДТП разбилась Toyota под Североуральском
20:52 После двух запросов екатеринбургского журналиста ВС РФ «дереабилитировал» японского генерала
19:29 Восемь проектов из Свердловской области вошли в лонг-лист премии «Жить вместе»
18:50 От Дня знаний до Дня полиции: в Екатеринбурге устроят ещё несколько ярмарок выходного дня
18:00 Убийцу нижнетагильской школьницы вычислил старший лейтенант из местного отдела полиции
17:42 В корпоративный День знаний в ТехУниверситете УГМК открыли две новые научно-образовательные лаборатории
16:40 В екатеринбургском поселке Совхозный перекроют движение на Полковой на несколько дней
16:07 Средняя зарплата педагога в Екатеринбурге составляет больше 75 тысяч рублей
15:33 Стало известно, когда состоится первый матч «Автомобилиста» на новой ледовой арене УГМК
14:48 Подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле задержали в Москве
14:23 Школьники в Екатеринбурге чаще всего получают травмы во время игр с одноклассниками
13:57 На Параолимпиаде в Париже выступят спортсмены из Свердловской области
13:23 СМИ: 11-летнюю девочку, которую несколько дней искали в Нижнем Тагиле, нашли мертвой
11:56 Жители Свердловской области стали меньше кредитоваться
11:25 Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о контрабанде хвойного леса с территории России
10:52 Неплатившему алименты родной дочери уральцу назначили принудительные работы
10:26 С началом сентября в Екатеринбурге резко увеличились пробки на дорогах
09:47 Губернаторский лицей открылся в Екатеринбрге
09:03 ТРЦ «Гринвич» взыскал в бельгийского финансового гиганта около 5 млн евро, заблокированных из-за санкций
21:41 Музей истории Екатеринбурга подготовил экскурсии и поэтический марафон в память о Рыжем
20:57 В Екатеринбурге вынесли приговор лже-полицейскому
Все новости Свердловской области
17:46 Всем пользователям Авито из Белгородской и Курской областей доступна льготная доставка за один рубль
14:21 На выборах в Саксонии АдГ занимает второе место
12:39 На местных выборах в Тюрингии побеждает правая «Альтернатива для Германии»
10:37 На Камчатке найдены тела всех 22 погибших в результате крушения вертолета
10:03 В Белгороде в результате обстрела разрушен детский сад
09:34 Гладков сообщил о прямом попадании в социальный объект в Белгороде
12:04 Издатель алтайской газеты «Листок» осуждён на 8 лет по статье о фейках об армии
19:57 Исследование: почти 70% покупателей в онлайне доверяют верификации через Госуслуги
18:24 СМИ: Павла Дурова доставили в парижский суд
17:46 ВЦИОМ: затраты на подготовку ребенка к школе выросли до 53 тысяч рублей
16:42 Бренды на онлайн-платформах в условиях высокой конкуренции ищут новые форматы рекламы
16:30 Росздравнадзор проведет проверку после сообщений о камере в кабинете гинеколога ГКБ Уфы
15:03 Аэропорты Казани и Нижнекамска возобновили работу
13:09 WSJ: в 2018 году Макрон предложил Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж
12:16 В ФСБ заявили о задержании шести россиян, готовивших нападение на церковь в Ингушетии
11:36 Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска не принимают и не отправляют рейсы в целях безопасности
17:03 Сервис Авито Путешествия вступил в Ассоциацию туристических агрегаторов
13:26 Раздел для помощи в расселении жителей Курской области появился на Авито
17:52 В Италии ограничивают доступ на пляжи и устанавливают светофоры для селфи
17:15 Владивосток накрыл мощный ливень: парализовано движение, машины уходят под воду
15:36 В Приморье экс-ректора госуниверситета подозревают в создании ОПС, крупном хищении и обмане студентов
13:33 В Стерлитамаке произошел взрыв на нефтехимическом заводе
14:36 Власти Приморья сообщили о проблемах с водой на фоне массового отключения электричества
13:24 Приморье осталось без света после плановой тренировки на случай аварийного отключения
12:52 Мошенники стали использовать детей в преступных схемах с банковскими картами
20:44 МТС представляет бесплатную дебетовую карту с привилегиями экосистемной подписки
Все новости России и мира
12:21 В «зелёном коридоре» Кольцово остановили пассажирку с исчезающими кораллами
11:16 В Ачитском районе будут судить иностранца-наркокурьера
10:45 Подозреваемого в убийстве девочки из Нижнего Тагила отправят на психиатрическую экспертизу
10:45 «Уралкалий» поздравил первоклассников Березников и Соликамска с Днем знаний
10:43 Рост спроса на услуги в УрФО превысил рост предложения
09:52 Отца из Свердловской области и его семилетних сыновей объявили в федеральный розыск
09:28 В смертельном ДТП разбилась Toyota под Североуральском
20:52 После двух запросов екатеринбургского журналиста ВС РФ «дереабилитировал» японского генерала
19:29 Восемь проектов из Свердловской области вошли в лонг-лист премии «Жить вместе»
18:50 От Дня знаний до Дня полиции: в Екатеринбурге устроят ещё несколько ярмарок выходного дня
18:00 Убийцу нижнетагильской школьницы вычислил старший лейтенант из местного отдела полиции
17:42 В корпоративный День знаний в ТехУниверситете УГМК открыли две новые научно-образовательные лаборатории
16:40 В екатеринбургском поселке Совхозный перекроют движение на Полковой на несколько дней
16:07 Средняя зарплата педагога в Екатеринбурге составляет больше 75 тысяч рублей
15:33 Стало известно, когда состоится первый матч «Автомобилиста» на новой ледовой арене УГМК
14:48 Подозреваемого в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле задержали в Москве
14:23 Школьники в Екатеринбурге чаще всего получают травмы во время игр с одноклассниками
13:57 На Параолимпиаде в Париже выступят спортсмены из Свердловской области
13:25 Ученые Пермского политеха нашли способ снизить дефекты при изготовлении деталей
13:23 В МФЦ Пермского края вновь пройдет день консультаций по вопросам регистрации недвижимости
13:23 СМИ: 11-летнюю девочку, которую несколько дней искали в Нижнем Тагиле, нашли мертвой
11:56 Жители Свердловской области стали меньше кредитоваться
11:25 Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о контрабанде хвойного леса с территории России
10:52 Неплатившему алименты родной дочери уральцу назначили принудительные работы
10:26 С началом сентября в Екатеринбурге резко увеличились пробки на дорогах
09:47 Губернаторский лицей открылся в Екатеринбрге
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK