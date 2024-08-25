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Жители Свердловской области стали меньше кредитоваться

11.56 Вторник, 3 сентября 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители Свердловской области стали меньше брать кредиты, причем речь идёт о всех видах – и потребительских, и ипотечных. Об этом пишет ЕАН, ссылаясь на пресс-службу Уральского главного управления ЦБ РФ.

При этом уральцы чаще стали открывать вклады. Сообщается, что на первое августа сумма на депозитах уральцев составила 1,22 трлн рублей, это на 8,7 млрд рублей больше, чем на первое июля.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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11:25 Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о контрабанде хвойного леса с территории России
10:52 Неплатившему алименты родной дочери уральцу назначили принудительные работы
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09:47 Губернаторский лицей открылся в Екатеринбрге
09:03 ТРЦ «Гринвич» взыскал в бельгийского финансового гиганта около 5 млн евро, заблокированных из-за санкций
21:41 Музей истории Екатеринбурга подготовил экскурсии и поэтический марафон в память о Рыжем
20:57 В Екатеринбурге вынесли приговор лже-полицейскому
19:58 Екатеринбургская управляющая компания выплатит два миллиона за погибшего
19:10 Памятнику Балабанову в Екатеринбурге быть!
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17:07 В Екатеринбурге глухонемой паре пришла квитанция за ЖХК с большим счётом
16:32 15 сентября в столице Урала отключат фонтаны
16:02 В Екатеринбурге на Чусовском тракте пенсионерка насмерть сбила женщину-пешехода
15:13 Екатеринбурженка сообщила о жестоком обращении с собакой
14:43 Более четырёх тысяч первокурсников сели за парты свердловского медколледжа
14:41 Уральцы стали чаще использовать цифровые сервисы, помогающие отслеживать местоположение детей
13:55 В летевшем в Екатеринбург самолёте умерла девушка
13:25 Екатеринбургская УК выплатит семье погибшего электрика более двух миллионов рублей
12:48 Бастрыкин поручил провести проверку из-за потасовки на школьном поле в Екатеринбурге
12:38 Глава СК поручил проверить семью девочки из Екатеринбурга, которая размахивала ножом на детской площадке
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11:09 В Арамили во время праздничной линейки в 4-й школе эвакуировали детей
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