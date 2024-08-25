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Жители Свердловской области стали меньше кредитоваться
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители Свердловской области стали меньше брать кредиты, причем речь идёт о всех видах – и потребительских, и ипотечных. Об этом пишет ЕАН, ссылаясь на пресс-службу Уральского главного управления ЦБ РФ.
При этом уральцы чаще стали открывать вклады. Сообщается, что на первое августа сумма на депозитах уральцев составила 1,22 трлн рублей, это на 8,7 млрд рублей больше, чем на первое июля.
При этом уральцы чаще стали открывать вклады. Сообщается, что на первое августа сумма на депозитах уральцев составила 1,22 трлн рублей, это на 8,7 млрд рублей больше, чем на первое июля.
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