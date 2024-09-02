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ТРЦ «Гринвич» взыскал в бельгийского финансового гиганта около 5 млн евро, заблокированных из-за санкций
Фото: Вечерние ведомости
«Управляющая компания ИТС-Групп» (паевой фонд по управлению недвижимостью, который сдаёт в аренду торговые площади в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич») взыскала с финансовой группы Euroclear (Бельгия) почти 5 миллионов евро. Соответствующее решение вступило в силу, последней инстанцией был 9-й арбитражный апелляционный суд в Москве.
«Управляющая компания ИТС-Групп» с 2019 года владела зарубежными облигациями, доход от которых перечислялся на счёт российского АО «Объединённый специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» в Euroclear, оттуда уже деньги перечислялись на счета в российские банках. Весной 2022 года, когда подошло время по выплате «ИТС-Групп» купонного дохода и полного погашения облигаций, Euroclear объявил из-за волны введения санкций о приостановке работы с российскими контрагентами «до получения разъяснения регулирующих органов». С июня 2022 года банк полностью разорвал отношения с российской стороной. Таким образом но Euroclear не перевёл российским компаниям средства, которые ему поступили.
«Управляющая компания ИТС-Групп» в суде настаивала на том, что Euroclear прекратила выплаты весной 2022 года без надлежащих на то правовых оснований, без наличия обязывающих предписаний от контролирующих органов ЕС, поскольку Ведь в отношении АО «Объединённый специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» санкции были введены только в июне 2022 года. Euroclear аргументировал свои действия тем, что просто проявлял «общий порядок осмотрительности».
«Доводы ответчика, что Euroclear был обязан подчиняться санкционному законодательству ЕС и Бельгии, отклоняются судом, поскольку, применяя российское материальное право, суд не может дать оценку поведения ответчика на основании иностранных санкционных норм и правил. Иное означало бы признание российским судом антироссийских санкций, что противоречит публичному порядку РФ», – обосновал своё решение Арбитражный суд Свердловской области, с которым согласился суд апелляционной инстанции.
«Управляющая компания ИТС-Групп» с 2019 года владела зарубежными облигациями, доход от которых перечислялся на счёт российского АО «Объединённый специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» в Euroclear, оттуда уже деньги перечислялись на счета в российские банках. Весной 2022 года, когда подошло время по выплате «ИТС-Групп» купонного дохода и полного погашения облигаций, Euroclear объявил из-за волны введения санкций о приостановке работы с российскими контрагентами «до получения разъяснения регулирующих органов». С июня 2022 года банк полностью разорвал отношения с российской стороной. Таким образом но Euroclear не перевёл российским компаниям средства, которые ему поступили.
«Управляющая компания ИТС-Групп» в суде настаивала на том, что Euroclear прекратила выплаты весной 2022 года без надлежащих на то правовых оснований, без наличия обязывающих предписаний от контролирующих органов ЕС, поскольку Ведь в отношении АО «Объединённый специализированный депозитарий Р.О.С.Т.» санкции были введены только в июне 2022 года. Euroclear аргументировал свои действия тем, что просто проявлял «общий порядок осмотрительности».
«Доводы ответчика, что Euroclear был обязан подчиняться санкционному законодательству ЕС и Бельгии, отклоняются судом, поскольку, применяя российское материальное право, суд не может дать оценку поведения ответчика на основании иностранных санкционных норм и правил. Иное означало бы признание российским судом антироссийских санкций, что противоречит публичному порядку РФ», – обосновал своё решение Арбитражный суд Свердловской области, с которым согласился суд апелляционной инстанции.
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