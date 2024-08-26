Мэр Екатеринбурга утвердил проект планировки территории одного из кварталов во Втузгородке — на месте здания НИИ появится жилой комплекс

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В квартале улиц Академическая — Студенческая — Комвузовская — Комсомольская до недавних пор располагалось крупное здание Научно-исследовательского института металлургической теплотехники (ОАО ВНИИМТ). 1,5 года назад научное учреждение официально съехало из здания, а в этом году его снесли.Теперь на этом месте должны возвести жилой комплекс в рамках комплексного развития территории — как сообщается в подписанном накануне постановлении, общая площадь жилых помещений в нём должна составить 75 000 м², ещё 6300 м² отведено под коммерческие помещения. Обозначенный срок реализации проекта — 2028 год.Ранее о намерении освоить эту территорию заявлял застройщик «Атомстройкомплекс». В компании отметили, что с руководством научного института создано совместное предприятие, и часть помещений нового комплекса после завершения строительства отойдёт учёным.«В новом квартале мы сохраняем помещения для Всероссийского НИИ металлургической теплотехники. Ученые переедут в современные помещения с отдельной входной группой и выходом в паркинг, изолированные от остальной части комплекса», — заявляет девелопер.В Академическом районе Екатеринбурга «Атомстройкомплекс», к слову, также намерен построить жилой комплекс на бывших землях академии наук — там уже снесли здание НИИ сельского хозяйства на улице Академика Вонсовского. Правда, в отличии от НИИ металлургической теплотехники, оно никогда не функционировало, а простояло долгостроем более 30 лет.