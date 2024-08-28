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Больше четверти овощей забраковал свердловский Роспотребнадзор во время проверок
Фото: Владислав Постников
За шесть месяцев 2024 года свердловское управление Роспотребнадзора забраковало больше четверти овощей, проходивших проверку.
«Более 8 тонн плодоовощной продукции проверили специалисты управления. Забраковано 2,2 тонны – 27% продукции», – рассказали в ведомстве.
Среди основных причин, по которым овощи изымали из оборота, было отсутствие сопроводительных документов и нарушение требований к маркировке.
«Более 8 тонн плодоовощной продукции проверили специалисты управления. Забраковано 2,2 тонны – 27% продукции», – рассказали в ведомстве.
Среди основных причин, по которым овощи изымали из оборота, было отсутствие сопроводительных документов и нарушение требований к маркировке.
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