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IT-специальности стали самыми популярными у екатеринбуржцев при смене профессии
Фото: Андрей Гоголев
Жители Екатеринбурга, задумывающиеся о смене профессии, чаще всего выбирают IT-специальности. Выбор в пользу IT, интернета и телекома сделали 18% опрошенных. Такую статистику приводят аналитики Авито Работы.
Сильнее екатеринбуржцев уйти в IT хотят в Казани (36%), Ростове-на-Дону (32%), Санкт-Петербурге (27%) и Краснодарском крае (25%).
Также жители уральской столицы отдают предпочтение при прохождении переквалификации административной работе (14%), онлайн-торговле (12%), управлению персоналом (11%), а также гостиничному бизнесу и туризму (тоже 11%).
Большинство (60%) хотят переобучиться, чтобы продолжить работать по другой специальности. Из них 35% планируют пройти переквалификацию в ближайший год.
«В основном это люди, чье материальное положение выше среднего: те, кто может позволить всё, кроме покупки квартиры (среди них в скором будущем планируют переобучение 53%), и те, кто может позволить себе купить практически всё (63%)», – рассказали аналитики платформы.
Среди наиболее частых причин для переобучения указывается возможность личного развития и расширения кругозора (36%), желание больше зарабатывать (34%), работать в гибком графике или удалённо (32%). Некоторые хотят переучиться, ожидая, что они смогут подниматься по карьерной лестнице (24%). Кто-то ждёт от другой отрасли больше стабильности и устойчивости (тоже 24%). Другие надеются, что работа в другом месте будет более интересной (19%) или они потеряли интерес к своей текущей специальности (18%).
Сильнее екатеринбуржцев уйти в IT хотят в Казани (36%), Ростове-на-Дону (32%), Санкт-Петербурге (27%) и Краснодарском крае (25%).
Также жители уральской столицы отдают предпочтение при прохождении переквалификации административной работе (14%), онлайн-торговле (12%), управлению персоналом (11%), а также гостиничному бизнесу и туризму (тоже 11%).
Большинство (60%) хотят переобучиться, чтобы продолжить работать по другой специальности. Из них 35% планируют пройти переквалификацию в ближайший год.
«В основном это люди, чье материальное положение выше среднего: те, кто может позволить всё, кроме покупки квартиры (среди них в скором будущем планируют переобучение 53%), и те, кто может позволить себе купить практически всё (63%)», – рассказали аналитики платформы.
Среди наиболее частых причин для переобучения указывается возможность личного развития и расширения кругозора (36%), желание больше зарабатывать (34%), работать в гибком графике или удалённо (32%). Некоторые хотят переучиться, ожидая, что они смогут подниматься по карьерной лестнице (24%). Кто-то ждёт от другой отрасли больше стабильности и устойчивости (тоже 24%). Другие надеются, что работа в другом месте будет более интересной (19%) или они потеряли интерес к своей текущей специальности (18%).
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