К первому сентября в столицу Урала привезли более 200 тонн цветов





– рассказали в таможне. «По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост в физическом выражении составил более 75%, а в стоимостном – почти на 71%»,





– объяснил Фролов. «Как правило, с 20 августа начинается пиковая неделя. Цветочные компании оформляются в круглосуточном режиме. Это скоропортящийся товар и даже если машина прибывает ночью, тогда таможенный контроль она тоже проходит ночью. Инспекторы таможенного поста Аэропорт Кольцово (грузовой) проверяют партии в первоочередном порядке. Сотрудники сверяют количество и ассортимент на соответствие с заявленными в документах данными. Только после этого груз проходит фитосанитарный контроль»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Только за август уральские таможенники оформили более 210 тонн цветов, привезённых в Екатеринбурге к первому сентября, на сумму порядка 1 миллиона 150 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.Основная доля привезённых цветов пришлась на розы – более 117 тонн, хризантемы – 55 тонн, гвоздики – 16 тонн, лилии – 3 тонны, по полтонны на гладиолусы и орхидеи. Также, как заверяется, привозились и необычные экземпляры под индивидуальный заказ. Так, к примеру, на Урал привезли чёрную розу – для того, чтобы лепестки почернели цветок поливали особой жидкостью.Как рассказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов, рост объёмов цветочной продукции в преддверии нового учебного года происходит ежегодно.Всего за лето в уральскую столицу привезли более 715 тонн цветочной продукции общей стоимостью почти 4 миллиона долларов.