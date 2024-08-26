Прием заявок на новый этап программы поддержки МСП от Минэкономразвития и Авито продлится до конца декабря

«Сегодня 98% предпринимателей имеют каналы продвижения в онлайн-формате. Тенденция к росту интернет-продвижения бизнеса будет развиваться с каждым годом. Поэтому Минэкономразвития уже третий год проводит партнерские программы поддержки МСП с онлайн-платформами и совершенствует инструменты, исходя из меняющихся запросов бизнеса. Так, в прошлом году только в рамках программы с Авито более 4 тысяч предпринимателей и самозанятых сэкономили более 4 млн рублей на продвижение своего бизнеса. В этом году на основе обратной связи мы улучшили условия программы – теперь бизнес сможет утроить бонусы на продвижение товаров или услуг на платформе», – рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

«Новая волна действует до конца года и захватит самую активную часть делового сезона. Комплексное продвижение становится всё более актуальным для предпринимателей, а такие онлайн-платформы, как Авито, являются базовым каналом продвижения в Интернете. Это особенно важно при возрастающем значении диджитализации в развитии малого и среднего предпринимательства», – добавил Влад Федулов.



Алиса Левина © Вечерние ведомости

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