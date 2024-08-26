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Прием заявок на новый этап программы поддержки МСП от Минэкономразвития и Авито продлится до конца декабря
Фото: Вечерние ведомости
Программу по поддержке малых и средних предпринимателей от Минэкономразвития России и Авито продлили и расширили. Заявки на новый этап программы будут принимать до конца декабря 2024 года. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития России.
Управляющий директор Авито Влад Федулов добавил, что по уникальной программе предприниматели получат наиболее выгодные условия для старта системной работы на платформе.
Воспользоваться поддержкой могут самозанятые, ИП, организации из сферы услуг и продавцы, размещающие предложения в товарных категориях, зарегистрированные на Авито. При этом бонусы на продвижение доступны не только новым участникам программы, но и тем, кто не использовал услуги продвижения в течение полугода.
«После подачи заявки необходимо в течение 30 дней потратить от 3 тыс. рублей на любые услуги продвижения, чтобы получить единоразово 9 тыс. бонусов. Кроме того, предприниматели сфер "Товары" и "Услуги", которые ранее не использовали Авито, получат 1 тыс. приветственных бонусов. Чтобы воспользоваться мерами поддержки, предпринимателям необходимо обратиться в центры "Мой бизнес" или оставить заявку онлайн по ссылке. Предприниматели столицы могут обратиться в ГБУ "Малый бизнес Москвы"», – указано на сайте министерства.
Кроме того, для предпринимателей проведут обучающий вебинар об участии в программе.
«Сегодня 98% предпринимателей имеют каналы продвижения в онлайн-формате. Тенденция к росту интернет-продвижения бизнеса будет развиваться с каждым годом. Поэтому Минэкономразвития уже третий год проводит партнерские программы поддержки МСП с онлайн-платформами и совершенствует инструменты, исходя из меняющихся запросов бизнеса. Так, в прошлом году только в рамках программы с Авито более 4 тысяч предпринимателей и самозанятых сэкономили более 4 млн рублей на продвижение своего бизнеса. В этом году на основе обратной связи мы улучшили условия программы – теперь бизнес сможет утроить бонусы на продвижение товаров или услуг на платформе», – рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Управляющий директор Авито Влад Федулов добавил, что по уникальной программе предприниматели получат наиболее выгодные условия для старта системной работы на платформе.
«Новая волна действует до конца года и захватит самую активную часть делового сезона. Комплексное продвижение становится всё более актуальным для предпринимателей, а такие онлайн-платформы, как Авито, являются базовым каналом продвижения в Интернете. Это особенно важно при возрастающем значении диджитализации в развитии малого и среднего предпринимательства», – добавил Влад Федулов.
Воспользоваться поддержкой могут самозанятые, ИП, организации из сферы услуг и продавцы, размещающие предложения в товарных категориях, зарегистрированные на Авито. При этом бонусы на продвижение доступны не только новым участникам программы, но и тем, кто не использовал услуги продвижения в течение полугода.
«После подачи заявки необходимо в течение 30 дней потратить от 3 тыс. рублей на любые услуги продвижения, чтобы получить единоразово 9 тыс. бонусов. Кроме того, предприниматели сфер "Товары" и "Услуги", которые ранее не использовали Авито, получат 1 тыс. приветственных бонусов. Чтобы воспользоваться мерами поддержки, предпринимателям необходимо обратиться в центры "Мой бизнес" или оставить заявку онлайн по ссылке. Предприниматели столицы могут обратиться в ГБУ "Малый бизнес Москвы"», – указано на сайте министерства.
Кроме того, для предпринимателей проведут обучающий вебинар об участии в программе.
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