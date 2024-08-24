Участников Цифрового Диктанта этого года впервые проверят на финансовую грамотность

«Наши исследования показывают, что чем выше уровень осведомленности пользователей о том, как работают те или иные технологии, тем более защищенными они себя чувствуют, и тем эффективнее могут использовать возможности онлайна. Поэтому мы уже в третий раз участвуем в «Цифровом Диктанте», который помогает измерить «температуру» в области знаний о современных технологиях и обучить людей разных возрастов грамотно их использовать», – говорит директор департамента безопасности и доверия Авито Наталья Юматова.

«Максимальный охват аудитории мероприятиями по цифровой грамотности – одна из важнейших задач, стоящих перед Министерством», – отметила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова.

«Первый блок посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй — цифровым компетенциям, третий — цифровой безопасности, четвертый — новым технологиям, пятый — финансовой киберграмотности. Кроме того, в рамках акции у пользователей будет возможность поближе познакомиться с особенностями и возможностями отечественных цифровых сервисов и услуг», - сообщает пресс-служба Авито.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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