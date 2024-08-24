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Участников Цифрового Диктанта этого года впервые проверят на финансовую грамотность
Фото: Вечерние ведомости
«Цифровой диктант» 2024 года начнется 10 октября и продлится до середины ноября. Об этом сообщают в пресс-службе Авито – генерального партнера проекта в этом году.
Масштабная проверка знаний в области цифровой грамотности в этом году пройдет уже в пятый раз – ежегодной Всероссийская акция проводится с 2019 года Российской ассоциацией электронных коммуникаций при поддержке Минцифры и Департамента информационных технологий Москвы. Сообщается, что Авито стал генеральным партнером этого года.
В этом году впервые участников акции будут проверять на знание нюансов использования цифровых финансовых сервисов и услуг, сообщил Сергей Гребенников, идеолог Всероссийской акции «Цифровой Диктант», директор РАЭК.
В Минцифры добавили, что повышение цифровой грамотности – один из приоритетов государства.
Онлайн-тестирование на сайте будет доступно с 10 по 28 октября, также в эти даты можно принять участие в офлайн-мероприятиях. С 29 октября по 10 ноября будет проходить второй этап, который назвали «Работа над ошибками», а уже после – в середине ноября – будут подведены итоги этого года.
В этом году тестирование будет разделено на пять блоков.
При этом каждый участник сможет узнать, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему.
После подведения итогов будет составлен индекс цифровой грамотности жителей России. В прошлом году в акции приняли участие более 2 млн человек, а уровень цифровой грамотности составил 6,43 балла из 10. Лидерами в России стали Республика Карелия и Москва.
Масштабная проверка знаний в области цифровой грамотности в этом году пройдет уже в пятый раз – ежегодной Всероссийская акция проводится с 2019 года Российской ассоциацией электронных коммуникаций при поддержке Минцифры и Департамента информационных технологий Москвы. Сообщается, что Авито стал генеральным партнером этого года.
«Наши исследования показывают, что чем выше уровень осведомленности пользователей о том, как работают те или иные технологии, тем более защищенными они себя чувствуют, и тем эффективнее могут использовать возможности онлайна. Поэтому мы уже в третий раз участвуем в «Цифровом Диктанте», который помогает измерить «температуру» в области знаний о современных технологиях и обучить людей разных возрастов грамотно их использовать», – говорит директор департамента безопасности и доверия Авито Наталья Юматова.
В этом году впервые участников акции будут проверять на знание нюансов использования цифровых финансовых сервисов и услуг, сообщил Сергей Гребенников, идеолог Всероссийской акции «Цифровой Диктант», директор РАЭК.
В Минцифры добавили, что повышение цифровой грамотности – один из приоритетов государства.
«Максимальный охват аудитории мероприятиями по цифровой грамотности – одна из важнейших задач, стоящих перед Министерством», – отметила заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Бэлла Черкесова.
Онлайн-тестирование на сайте будет доступно с 10 по 28 октября, также в эти даты можно принять участие в офлайн-мероприятиях. С 29 октября по 10 ноября будет проходить второй этап, который назвали «Работа над ошибками», а уже после – в середине ноября – будут подведены итоги этого года.
В этом году тестирование будет разделено на пять блоков.
«Первый блок посвящен цифровому потреблению и основам компьютерной грамотности, второй — цифровым компетенциям, третий — цифровой безопасности, четвертый — новым технологиям, пятый — финансовой киберграмотности. Кроме того, в рамках акции у пользователей будет возможность поближе познакомиться с особенностями и возможностями отечественных цифровых сервисов и услуг», - сообщает пресс-служба Авито.
При этом каждый участник сможет узнать, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему.
После подведения итогов будет составлен индекс цифровой грамотности жителей России. В прошлом году в акции приняли участие более 2 млн человек, а уровень цифровой грамотности составил 6,43 балла из 10. Лидерами в России стали Республика Карелия и Москва.
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