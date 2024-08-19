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В Екатеринбурге началось строительство первого в России 100-метрового высотного здания с применением трубобетона
Фото: УГМК-Застройщик
Компания «УГМК-Застройщик» приступила к реализации проекта в квартале небоскребов «Екатеринбург-Сити» на улице Челюскинцев. Впервые в России при строительстве офисного центра будет использована трубобетонная опорно-стержневая система каркаса, разработанная Нижнетагильским заводом металлических конструкций.
Трубобетонные колонны состоят из стальных труб, заполненных армированным высокопрочным бетоном, что значительно сокращает сроки строительства и повышает уровень безопасности объекта. По словам генерального директора Нижнетагильского завода металлических конструкций Виталия Парфенова, данный проект не имеет аналогов в России и Европе по размерам колонн, толщине перекрытий и несущей способности конструкций.
Проект включает 23-этажный офисный центр площадью свыше 60 тысяч квадратных метров. Здание будет оборудовано коворкингами и конференц-залами, которые смогут адаптироваться под различные задачи и количество участников. Особенностью центра станет панорамный ресторан на 21 этаже и конференц-зал на верхнем этаже.
Помимо этого, квартал «Екатеринбург-Сити» продолжит расширяться: в ближайшие годы здесь планируется строительство двух жилых башен высотой до 175 метров, апарт-отеля с термальным комплексом и филиала гимназии.
Трубобетонные колонны состоят из стальных труб, заполненных армированным высокопрочным бетоном, что значительно сокращает сроки строительства и повышает уровень безопасности объекта. По словам генерального директора Нижнетагильского завода металлических конструкций Виталия Парфенова, данный проект не имеет аналогов в России и Европе по размерам колонн, толщине перекрытий и несущей способности конструкций.
Проект включает 23-этажный офисный центр площадью свыше 60 тысяч квадратных метров. Здание будет оборудовано коворкингами и конференц-залами, которые смогут адаптироваться под различные задачи и количество участников. Особенностью центра станет панорамный ресторан на 21 этаже и конференц-зал на верхнем этаже.
Помимо этого, квартал «Екатеринбург-Сити» продолжит расширяться: в ближайшие годы здесь планируется строительство двух жилых башен высотой до 175 метров, апарт-отеля с термальным комплексом и филиала гимназии.
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