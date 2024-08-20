Треть екатеринбуржцев рассчитывают на повышение в ближайший год





– отметили аналитики. «По России 65% респондентов, указавших, что могут позволить себе большие покупки, включая квартиру или дачу, и почти половина (49%) тех, кто может позволить себе практически все, кроме крупных приобретений (например, квартиры или дачи), уверены или скорее уверены в том, что в ближайшем будущем их заработок вырастет»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Треть жителей Екатеринбурга (33%) надеются получить повышение или прибавку к зарплате в ближайшем году. Лишь 7% уверены, что это случится. Такую статистику приводят аналитики «Авито Работы», опросившие работающих екатеринбуржцев.Так, среди тех, кто уверен в скором повышении или оценивают эту вероятность как среднюю, больше всего респондентов 18-24 лет (48%) и 25-34 лет (40%). Также отмечается, что имеют четкую уверенность в скором повышении люди с высоким уровнем дохода.Среди тех, кто рассчитывают на повышение, преобладали специалисты из сфер фитнеса и салонов красоты (58%), маркетинга, рекламы и PR (54%), банковской и инвестиционной (46%), IT и телекома (44%), онлайн-торговли (44%), юриспруденции (42%), строительства и недвижимости (40%).Кроме этого, 11% опрошенных признались, что говорят о желании получить повышение с начальством раз в квартал или чаще, 13% – напоминают о том, что им неплохо бы поднять им зарплату, раз в полгода, ещё 13% поднимают этот вопрос не чаще одного раза в год, и ещё 13% реже, чем раз в год. 47% никогда не обсуждали эту тему с начальством.Отмечается, что чаще всего вопросы карьерного роста при общении с руководством обсуждают топ-менеджмент и директора департаментов – в среднем около 3 раз за год. Около 2 раз за год говорят о повышении с начальством заместители директора (2,3 раза в среднем) и ассистенты (2,1 раза).