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В Екатеринбурге растёт спрос на доставку товаров до складов интернет-магазинов
Фото: Владислав Постников
Вместе с развитием интернет-магазинов активно растёт спрос на доставку товаров до складов маркетплейсов. Так, в Екатеринбурге с начала года на 18% увеличилась востребованность такой доставки. При этом количество объявлений с такой услугой на «Авито» выросло на 52%.
Как отмечают аналитики «Авито Услуг» ещё сильнее спрос вырос на полный логистический цикл. Пользоваться фулфилментом – комплексом услуг с момента оформления заказа покупателям до получения им покупки – в столице Урала стали на 41% больше при росте предложения фулфилмент-услуг на 126% за год.
Также востребование стали междугородние перевозки. За первую половину этого года спрос на них вырос на 34%. Однако сильнее всего коммерческими перевозками стали интересоваться жители Барнаула (+64%), Красноярска (+62%), Ульяновска (+54%) и Самары (+52%).
Как отмечают аналитики «Авито Услуг» ещё сильнее спрос вырос на полный логистический цикл. Пользоваться фулфилментом – комплексом услуг с момента оформления заказа покупателям до получения им покупки – в столице Урала стали на 41% больше при росте предложения фулфилмент-услуг на 126% за год.
«С развитием сегмента e-commerce у малого и среднего бизнеса растет и потребность в более тщательной организации логистики и хранения необходимых объемов товаров. Бизнес чаще обращается и за услугами фулфилмент-операторов, которые проводят полный логистический цикл товара: получение товара от поставщика, упаковка и маркировка, хранение товара на складе, организация поставок, передача на склады маркетплейсов и, наконец, работа с возвратами. С ростом спроса на рынке наблюдается и активный рост предложения услуг от фулфилмент-операторов и частных перевозчиков. Мы в целом ожидаем развития рынка фулфилмент-услуг и грузоперевозок»,
– отметила руководитель категории «Транспортные услуги» Евгения Лазарева.
Также востребование стали междугородние перевозки. За первую половину этого года спрос на них вырос на 34%. Однако сильнее всего коммерческими перевозками стали интересоваться жители Барнаула (+64%), Красноярска (+62%), Ульяновска (+54%) и Самары (+52%).
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