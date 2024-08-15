В среднем в последний раз екатеринбуржцы получали прибавку к зарплате около 1,5 лет назад

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Аналитики «Авито работы» опросили более семи тысяч человек и выяснили, что в среднем в последний раз повышали екатеринбуржцев или делали им прибавку к зарплате около 1,5 лет назад.Продвинулись по карьерной лестнице менее полугода назад 20% опрошенных, получали повышение в течение года ещё 20%, а год или два года назад могли похвалиться прибавкой к зарплате 28%, три или четыре года назад – 8%, четыре и пять лет назад – 3%, более пяти – 4%. Чаще других прибавки к зарплатам получали специалисты из IT и телекома, производства и сырья, а также представители индустрии фитнеса и салонов красоты. При этом 47% ответили, что полностью или скорее довольны своих доходом.Из тех, кто не очень доволен тем, сколько получает, 50% ответили, что готовы пройти курсы, чтобы зарабатывать больше; 29% заявили, что готовы брать на себя дополнительные обязанности; 33% готовы работать сверхурочно; 37% согласятся сменить должность или перейти в другой отдел внутри компании, если им поднимут зарплату; 17% переедут, если потребуется; 18% придумали бы способ, как повысить доходы или снизить расходы компании; 19% готовы взять ответственность за большой проект; ещё 19% согласятся обучать новых работников, если за это будут доплачивать.