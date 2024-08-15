На фоне увеличивающегося спроса на автозапчасти на Авито появятся отметки производителей с гарантией

«Запчасти — одна из лидирующих с точки зрения объема продаж товарная категория на Авито. Ежемесячная аудитория раздела насчитывает более 23 млн человек. Ежегодно интерес к автокомпонентам на платформе растет: за первые семь месяцев 2024 года объем продаж в категории вырос на 23% год к году. При этом спрос на новые запчасти растет втрое быстрее, чем на компоненты в ресейле. Наличие гарантии позволит пользователям делать уверенный выбор при покупке новых запчастей онлайн. Вместе с умным подбором автокомпонентов, который подсказывает только подходящие конкретной модели авто варианты, и доставкой в удобный пункт выдачи автолюбитель получает полноценный инструментарий для безопасного и удобного способа обслуживания своего автомобиля», — рассказал руководитель категории «Запчасти и Автосервисы» в Авито Алексей Головин.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Автозапчасти стали чаще покупать на Авито. В первом полугодии этого года продажи в Екатеринбурге выросли на 11% (в сравнении с таким же периодом 2023 года). При этом около трети всех продаж (31%) приходится на кузовные детали — зеркала, бампера, капоты и т.д., средняя стоимость этих запчастей – 5 000 рублей. За год спрос на эту категорию возрос на 9%, сообщают аналитики Авито.На фоне этого роста Авито запускает сотрудничество с производителями автокомпонентов, в рамках которого официальные представители крупных поставщиков на платформе будут верифицированы и получат информационные бейджи на реализуемые товары. То есть пользователи Авито смогут видеть маркировку на запчастях, у которых есть гарантия производителя, и которые, в случае брака или неисправности, подлежат бесплатной замене или ремонту в течение гарантийного срока.Уже известно, что первыми партнерами Авито стали дочерняя компания группы «АвтоВАЗ» LADA Цифра и официальные представители брендов LYNXauto и METEOR. Накануне на международной выставке MIMS Automobility Moscow 2024 были подписаны соглашения о намерениях сотрудничества компаний.На данный момент производители с гарантией, чаще всего, выставляют аккумуляторные батареи, свечи зажигания, тормозные системы, детали подвески, рулевое управление, электрооборудование, фильтры, шины. Всего объявлений в категории автозапчастей на сегодняшний день насчитывается более 2,8 миллионовВ пресс-службе Авито сообщают, что к концу 2027 года более половины всего ассортимента новых автозапчастей планируется покрыть гарантией.