Свердловские компании стали в 2,7 раза чаще приглашать на работу женщин





– пояснила Оксана Сидлецкая, директор hh.ru на Урале. «Сложная демографическая ситуация в России напрямую влияет на стратегию и тактику найма персонала. Чтобы справляться с дефицитом кадров, компании адаптируются под текущие реалии и меняют подходы к найму кандидатов, снимая все дискриминационные барьеры, в том числе к возрасту и полу. Сложности на рынке труда мотивируют работодателей избавляться от гендерных стереотипов и принимать женщин на специальности, которые традиционно считались "мужскими"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Работодатели из Свердловской области стали в 2,7 раза чаще приглашать на вакансии женщин, чем это было три года назад. Отмечается, что только в первой половине текущего года дамам отправили 1,4 миллиона приглашений, что на 41% больше, чем мужчинам.На это обратили внимание аналитики сервиса по поиску работы hh.ru. Они связывают это с демографической ситуацией в стране и кадровым голодом, что вынуждает компании избавляться от предвзятости к женщинам и чаще рассматривать их в качестве кандидатов на рабочие места.Она также отметила, что в первой половине 2024 года из всех приглашений в сфере информационных технологий 38% было сделано женщинам – это на 9 процентных пунктов больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В сфере транспорта, логистики и перевозок барышень тоже становится больше: доля приглашений составила 29% – на 8 п. п. больше, чем три года назад.В тех рабочих областях, где женщин уже привыкли видеть, тоже пророст. В сфере домашнего и обслуживающего персонала (это вакансии дворников, водителей, курьеров, официантов, охранников, уборщиков, воспитателей и администраторов) доля приглашений женщин на работу достигла 47% (+6 п.п.), в сфере рабочего персонала – 19% (+5 п.п.), в сфере высшего и среднего менеджмента – 40% (+3 п.п.).При этом в зарплатных запросах дамы всё ещё скромничают. Аналитики отмечают, что в среднем женщины просят на 20 тысяч рублей меньше, чем мужчины: у леди медианная ожидаемая зарплата в резюме составила в июне-июле 2024 года 50 000 рублей, у джентльменов – 70 000 рублей. Причём так ситуация обстоит во всех профессиональных областях. Однако самая существенная разница не в пользу женщину в сферах «Высший и средний менеджмент», где разница составляет 50 000 рублей, «Добыча сырья» (40 000 руб.) и «Информационные технологии» (35 000 руб.). Минимальная разница – 5 000 рублей – в сферах «Искусство, развлечения, массмедиа», «Туризм, гостиницы, рестораны» и «Административный персонал».