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Оптоволоконные кабели на Машиностроителей в Верхней Пышме будут демонтированы после реконструкции улицы
Фото: телеграм-канал «Свалов пишет...»
После реконструкции улицы Машиностроителей в Верхней Пышме все коммуникации будут проходить под землёй. Об этом в своем телеграм-канале рассказал депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов.
«Оптоволоконные кабели, которые в настоящий момент проходят над проезжей частью от фасадов домов пр. Успенский 60 и Машиностроителей 2,4 будут демонтированы. Операторы связи были предупреждены заблаговременно о том, что все коммуникации будут проходить под землей. Однако некоторые проигнорировали данное требование», – написал депутат в своем телеграм-канале.
Также стали известны подробности реконструкции – проезжая часть вместо двухполосной станет четырехполосной, а у берекрестов будет расширение и до пяти полос.
«Подрядчики уложили три слоя асфальта, подготовили опоры освещения и стойки под светофоры, проложили инженерные сети: работы полностью завершены. Вдоль школы №3 и детского сада №9 установили шумозащитные экраны.
Тротуары, вымощенные плиткой, готовы на 90 процентов – завершить работы планируется через полтора месяца. Параллельно будет вестись озеленение», – сообщается в телеграм-канале Алексея Свалова.
«Оптоволоконные кабели, которые в настоящий момент проходят над проезжей частью от фасадов домов пр. Успенский 60 и Машиностроителей 2,4 будут демонтированы. Операторы связи были предупреждены заблаговременно о том, что все коммуникации будут проходить под землей. Однако некоторые проигнорировали данное требование», – написал депутат в своем телеграм-канале.
Также стали известны подробности реконструкции – проезжая часть вместо двухполосной станет четырехполосной, а у берекрестов будет расширение и до пяти полос.
«Подрядчики уложили три слоя асфальта, подготовили опоры освещения и стойки под светофоры, проложили инженерные сети: работы полностью завершены. Вдоль школы №3 и детского сада №9 установили шумозащитные экраны.
Тротуары, вымощенные плиткой, готовы на 90 процентов – завершить работы планируется через полтора месяца. Параллельно будет вестись озеленение», – сообщается в телеграм-канале Алексея Свалова.
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