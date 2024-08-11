Почти четверть екатеринбуржцев не меняют место работы более десяти лет

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Практически четверть жителей Екатеринбурга не меняли место работы более 10 лет. О том, что они продолжают оставаться на своей должности так долго, рассказали 24% из опрошенных. Такие данные Вечерним ведомостям приводят аналитики Авито Работы.Чуть меньше – 7-10 лет – остаются на одном рабочем месте 9%, в течение 5-7 лет не меняли работу 12%, 3-4 года – 14%, до 3 лет – 20%, а менее 1 года – 21%.Отмечается, что дольше всех на одной работе остаётся представители сегментов образования и науки (7,1 года), бухгалтерии и финансов (6,8 лет), медицины (6,1 года), производства и промышленности (6 лет). Немногим меньше в среднем на одном месте работают специалисты IT и автомобильного бизнеса (по 4,7 лет в каждом), искусства и развлечений (4,7 года), юриспруденции (4,8 года), традиционной торговли (5 лет).Также 57% опрошенных, заявили, что их устраивает текущее место работы, недовольными оказались только 9%. Ещё 34% признались, что видят на своём рабочем месте, как положительные моменты, так и отрицательные.Чаще всего своей работой были довольны сотрудники из отрасли IT, специалисты маркетинга, рекламы и PR, сферы красоты (по 70% в каждом), а также работники индустрий искусств и развлечений и онлайн-торговли (по 67%). О желании сменить рабочее место рассказывали 9% респондентов. В основном сменить работу стремятся екатеринбуржцы в возрасте 25-34 лет и 18-24 лет. Ещё 18% признались, что рассматривают возможность уйти в другое место, а 28% ответили, что не против поменять работу, но всё зависит от обстоятельств. Точно не хотят увольняться в ближайший год 18%.Среди основных причин, по которым участники опроса остаются на текущем месте работы, они назвали удобное расположение относительно дома (46%), зарплату (41%), коллектив и атмосферу на работе (тоже 41%), условия работы (39%), надежность и стабильность организации (37%).