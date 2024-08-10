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Продавцы на Авито смогут указывать сразу несколько адресов своих точек
Фото: Вечерние ведомости
Профессиональные продавцы смогут указывать сразу несколько точек продаж на платформе Авито (до этого приходилось создавать дополнительные объявления для каждого адреса). Сейчас опция доступна в категориях «Запчасти», «Мебель», «Ремонт и строительство» и пока работает в тестовом режиме.
Подчеркивается, что новая функция будет должна повысить удобство и у продавцов, и у покупателей.
«Нововведение позволит указать в объявлении до 10 адресов магазинов и точек продаж в одном городе», – добавили в пресс-службе Авито.
«Каждый день на Авито совершаются более полумиллиона сделок между продавцами и покупателями. И у многих продавцов может быть по несколько точек продаж в одном городе. Однако для того, чтобы рассказать об этом, ранее им приходилось создавать дубликаты объявлений. А потому такие объявления не отличались эффективностью и ухудшали опыт покупателей. Теперь же пользователи смогут добавлять в объявления до 10 адресов», — рассказывает директор по продукту в Авито Иван Зимин.
Подчеркивается, что новая функция будет должна повысить удобство и у продавцов, и у покупателей.
«Нововведение позволит указать в объявлении до 10 адресов магазинов и точек продаж в одном городе», – добавили в пресс-службе Авито.
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