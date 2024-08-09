Свердловские власти увеличили областной прожиточный минимум

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На сегодняшнем заседании правительства Свердловской области. Региональные власти приняли решение поднять прожиточный минимум на следующий год на 14,5%, что, как заверяется, выше уровня инфляции.Таким образом, с 1 января 2025 года прожиточный минимум на душу населения составит 17 556 рублей в месяц, для трудоспособного населения – 19 136 рублей в месяц, для пенсионеров – 15 098 рублей в месяц, для детей – 17 029 рублей в месяц. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.Там также напомнили, что от величины прожиточного минимума зависит размер различных социальных выплат.