Возрастное ограничение 18+

Свердловские власти увеличили областной прожиточный минимум

13.24 Четверг, 15 августа 2024
Фото: Вечерние ведомости
На сегодняшнем заседании правительства Свердловской области. Региональные власти приняли решение поднять прожиточный минимум на следующий год на 14,5%, что, как заверяется, выше уровня инфляции.

Таким образом, с 1 января 2025 года прожиточный минимум на душу населения составит 17 556 рублей в месяц, для трудоспособного населения – 19 136 рублей в месяц, для пенсионеров – 15 098 рублей в месяц, для детей – 17 029 рублей в месяц. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Там также напомнили, что от величины прожиточного минимума зависит размер различных социальных выплат.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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19:15 Стала известна дата суда над опекуном умученного в Екатеринбурге мальчика
18:56 «Пристроенный» три года назад щенок вновь оказался в екатеринбургском приюте
18:36 Пьяного водителя осудили в Качканаре за рецидив
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16:18 Двое ребят из Свердловской области попали в список 100 лучших юных блогеров страны
15:46 На 22 нарушениях ПДД поймали водителей автобусов в Екатеринбурге
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