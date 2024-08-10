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Новостройка из Екатеринбурга получила две отраслевые федеральные награды

11.41 Четверг, 15 августа 2024
Фото: «УГМК-Застройщик»
Екатеринбургский жилой комплекс «Нагорный» получил две отраслевые федеральные награды за лучший проект в озеленении и архитектурной подсветке, заняв два первых места в летнем градостроительном конкурсе «ТОП ЖК».

В этом году эксперты оценивали 564 проектов от 149 застройщиков со всей страны. Победителей определяли в 20 номинациях, в двух из которых – Лучшая архитектурная подсветка фасада» и «Лучшее озеленение и ландшафтный дизайн территории» – лучшим признали ЖК от «УГМК-Застройщик». Другие номинации касались лучших арт-объектов дворового пространства, детских площадок, среды для формирования добрососедства, подземного паркинга, входных групп и остального.

Вручая награды, руководитель портала ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик отметил, что людям нужны не просто квадратные метры, как это было 10-15 лет назад, а по-настоящему комфортное жилье с благоустроенными дворами, удобными парковками, входными группами.


Фото: «УГМК-Застройщик»


Генеральный директор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин также заявил, что их компания придерживалась таких же принципов при строительстве «Нагорного». При реализации проектов уральский застройщик развивает прилегающие пространства: высаживает деревья, организует зоны отдыха и спорта.


Фото: «УГМК-Застройщик»


Мордовин признался, что добиться успеха в озеленении им помогает компания Urban Green, известная своими ежегодными фестивалями ландшафтного искусства «Атмофест».


Фото: «УГМК-Застройщик»


«Они используют методы, которые сохраняют систему геобиоценоза. Это касается не только растений, но и почвы, животных, микроорганизмов. Зелёные пространства необходимы для улучшения и поддержания экологии, здоровья горожан, нормального развития детей», – сказал гендиректор компании-застройщика.


Фото: «УГМК-Застройщик»


Узнаваемым жилой комплекс сделала архитектурно-художественная подсветка, прототипом которой стало освещение дворцовых парковых ансамблей XVIII века. Концепция проекта не только подчеркивает характерные элементы фасадов, но и служит созданию своеобразного природного театра, демонстрирующего сценарии подсветки в тёмное время суток. Для создания атмосферы уюта и удобного перемещения во дворе ЖК установлены крупные фонари и малые световые элементы.


Фото: «УГМК-Застройщик»


В настоящее время девелопер приступает к реализации новой очереди строительства «Нагорного» на пересечении улиц Токарей и Синяева. Согласно проекту, в этом месте к 2026 году появятся три секции 18, 21 и 28 этажей, общей площадью 22 тысячи квадратных метров, а затем и 2-этажный встроенный детский сад на 120 мест.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:07 Прокуратура Екатеринбурга проверит крыльцо поликлиники, где юная пациентка разбила лоб
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20:09 На одном из перегонов Свердловской железной дороги погибла женщина
19:15 Стала известна дата суда над опекуном умученного в Екатеринбурге мальчика
18:56 «Пристроенный» три года назад щенок вновь оказался в екатеринбургском приюте
18:36 Пьяного водителя осудили в Качканаре за рецидив
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17:27 В Екатеринбурге мужчина ворвался в салон красоты и ранил свою бывшую девушку
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