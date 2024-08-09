Свердловские власти заявили о стабильном росте региональной экономики

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Власти Свердловской области заявили, что ключевые показатели социально-экономического развития региона выросли за первое полугодие. По словам первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова, главный драйвер экономического роста – промышленность.Ссылаясь на данные Свердловскстата, Шмыков заверил, что объём промышленной продукции превысил 1 триллион 993 миллиарда рублей, что составляет 117,1% к аналогичному периоду прошлого года (когда объём составлял 1709,8 миллиарда рублей) при индексе производства в 103,5% к уровню минувшего года.Также он отметил увеличение физических объёмов производства в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования, где рост составил 29,5%, в производстве бумаги и бумажных изделий – рост 20,8%, в деревообработке – 13,9%, в производстве пищевых продуктов – на 9,8%, химических веществ и химических продуктов – на 8,7%. В металлургическом производстве индекс производства составил 102,7% к уровню января – июня 2023 года, добавил замгубернатора.