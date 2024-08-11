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С апреля на Урал привезли свыше трёх тонн заграничных нектаринов и персиков
Фото: Юлия Медведева
С начала этого года через уральскую таможню прошло свыше трёх тонн нектаринов и персиков из Турции, Узбекистана, Китая, Грузии, Азербайджана, Таджикистана.
«С апреля ввезено 2,3 тысячи тонн нектаринов. Это на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Основная доля импорта пришлась на Узбекистан и составляет 47%. Персиков ввезено 1000 тонн. Увеличение в сравнении с периодом прошлого года составило 90%. Турция является основным поставщиком фрукта и занимает 68%», – рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Больше всего поставок пришлось на июль. За минувший месяц таможенные инспекторы оформили более 1,5 тысяч тонн нектаринов и персиков на сумму порядка трёх миллиона долларов США.
«С апреля ввезено 2,3 тысячи тонн нектаринов. Это на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Основная доля импорта пришлась на Узбекистан и составляет 47%. Персиков ввезено 1000 тонн. Увеличение в сравнении с периодом прошлого года составило 90%. Турция является основным поставщиком фрукта и занимает 68%», – рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Больше всего поставок пришлось на июль. За минувший месяц таможенные инспекторы оформили более 1,5 тысяч тонн нектаринов и персиков на сумму порядка трёх миллиона долларов США.
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