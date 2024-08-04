Сеть пансионатов для пожилых может получить господдержку в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сеть пансионатов для пожилых «Успенский», в которую входят четыре филиала в Екатеринбурге, Березовском и Среднеуральске, хочет открыть ещё три. Проект решилось сопровождает областное агентство по привлечению инвестиций.«Ранее губернатор Евгений Куйвашев отмечал, что в Свердловской области существует потребность в таких центрах. Глава региона инициировал разработку областного закона о поддержке создания в регионе негосударственных гериатрических центров. В том числе, дал поручения проработать возможность бесплатного предоставления земли под дома престарелых, а также предусмотреть налоговые льготы», – рассказали в департаменте информполитики региона.В ближайшее время «Успенский» хочет открыть ещё один филиал в Каменск-Уральском. Там уже заканчиваются ремонтно-строительные работы, и предполагается, что пансионат сможет открыться уже этой осенью. После этого сеть хочет открыть ещё один филиал до конца года.За поддержкой сеть пансионатов обратилась в Агентство по привлечению инвестиций, где согласились его сопровождать. Объём господдержки предварительно оценивается в 50 миллионов рублей.