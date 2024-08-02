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Шесть активно развивающихся свердловских муниципалитетов поощрили дотациями
Фото: Вечерние ведомости
Свердловские власти в качестве дотаций распределили 100 миллионов рублей между муниципалитетами, которые на их взгляд достигли больше успеха по показателям социально-экономического развития, чем остальные.
«Дотации – новый вид поощрения муниципалитетов. Для их распределения был задействован интегральный рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований, разработанный министерством экономики и территориального развития. Оценивался 41 показатель по 12 направлениям социально-экономического развития муниципалитетов. Средства получают муниципалитеты-лидеры в шести группах, сформированных по численности населения», – рассказали в департаменте информполитики региона.
Средства распределили следующим образом: 25 миллионов рублей получил Камышловский район, 20 миллионов рублей – Рефтинский, по 15 миллионов рублей – Лесной, Заречный, Полевской, 10 миллионов рублей – Верхняя Пышма. Эти деньги они смогут потратить на развитие социальной, транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры.
«Дотации – новый вид поощрения муниципалитетов. Для их распределения был задействован интегральный рейтинг социально-экономического развития муниципальных образований, разработанный министерством экономики и территориального развития. Оценивался 41 показатель по 12 направлениям социально-экономического развития муниципалитетов. Средства получают муниципалитеты-лидеры в шести группах, сформированных по численности населения», – рассказали в департаменте информполитики региона.
Средства распределили следующим образом: 25 миллионов рублей получил Камышловский район, 20 миллионов рублей – Рефтинский, по 15 миллионов рублей – Лесной, Заречный, Полевской, 10 миллионов рублей – Верхняя Пышма. Эти деньги они смогут потратить на развитие социальной, транспортной, коммунальной и другой инфраструктуры.
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