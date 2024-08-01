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Более 400 литров колы без документов изъяли со склада екатеринбургского магазина
Фото: Уральское таможенное управление
Сотрудники екатеринбургской таможни во время проверки товара крупной торговой сети в распределительном центре обнаружили 1245 бутылок колы известной американской компании, которые не имели положенных сопроводительных документов.
Как рассказали Вечерним ведомостям, на обнаруженных бутылках объемом 0,33 литра была информация о том, где их производят, но документов, которые подтверждали бы их происхождение и декларирование, у продавца не было. В связи с этим всю партию колы изъяли.
Предприниматель ещё может вернуть напитки, если в установленные сроки предоставит все необходимые документы, которые подтвердят легальность товара. В противном случае, колу признают незаконной. Если выяснится, что с документами всё в порядке, то ему дадут возможность продекларировать груз и уплатить причитающиеся таможенные платежи.
Как рассказали Вечерним ведомостям, на обнаруженных бутылках объемом 0,33 литра была информация о том, где их производят, но документов, которые подтверждали бы их происхождение и декларирование, у продавца не было. В связи с этим всю партию колы изъяли.
Предприниматель ещё может вернуть напитки, если в установленные сроки предоставит все необходимые документы, которые подтвердят легальность товара. В противном случае, колу признают незаконной. Если выяснится, что с документами всё в порядке, то ему дадут возможность продекларировать груз и уплатить причитающиеся таможенные платежи.
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