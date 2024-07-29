В Свердловской области обнаружился «фантомный» производитель животноводческой продукции

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора во время проверки обнаружили в Свердловской области «фантомного» производителя молочной, мясной и рыбной продукции, которая поставлялась в разные регионы России.«При анализе производственных ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС "ВетИС" компонент "Меркурий" мониторинговой группой управления установлено производство молочной, мясной и рыбной продукции ООО "Аркон" на площадке одного из хладокомбинатов региона. При этом согласно полученным сведениям производственные площади "Аркон" хладокомбинатом не предоставлялись», – рассказали Вечерним ведомостям в ведомстве.В июле «Аркон» отчитался на площадке о 10 тоннах масла сливочного «Традиционного» с м.д.ж. 82,5%, 40 тоннах масла сливочного «Крестьянского» с м.д.ж. 82.5%, 40 тоннах «кеты» и 20 тоннах замороженного свиного шпика (сала). Несмотря на разнообразный ассортимент, сырье для всей продукции значилось как «кета».Так как установить происхождение, качество и безопасность продукции было невозможно, учетную запись производителя аннулировали. Также в территориальные управления ведомства были направлены информационные письма для принятия мер реагирования по недопущению оборота продукции неизвестного происхождения.