В Свердловской области более чем на 80% вырос спрос на машины Haval





– комментирует Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в Авито Авто. «Haval давно завоевал популярность на российском рынке. Как пример – Jolion, который традиционно возглавляет списки лидеров продаж в стране. От самых простых пикапов до полноразмерных внедорожников класса люкс, автомобили бренда зарекомендовали себя комфортными, практичными и выносливыми. Они ликвидны, хорошо обеспечены сервисом и запчастями, что выгодно выделяет марку на рынке»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За год в Свердловской области более чем на 80% вырос спрос на кроссоверы Haval. А самой популярной среди уральцев машиной стала Haval Jolion. Аналитики связывают интерес к автомобилям этой марки хорошим сервисом и наличием запчастей на российском рынке.Как рассказали Вечерним ведомостям эксперты «Авито Авто», по сравнению с первым полугодием 2023 года спрос на новые кроссоверы Haval вырос в 81,6%, а предложение – на 23,9%. Интерес к автомобилям с пробегом тоже заметный: спрос вырос на 51,1%. Предложение вместе с тем выросла в 2,3 раза.Лидером как по количеству покупок, так и по количеству продаж стал кроссовер Haval Jolion, который занимает треть (31,95%) от всего предложения марки и половину (52,13%) от спроса за 2 619 000 рублей в среднем. На втором месте смарт-кроссовер Haval M6, ориентированный на семейных покупателей, за 2 299 00 рублей с 20,3% доли в предложении и 22,07% в спросе. Он стал самым доступных из всех моделей. На третьем месте кроссовер Dargo за 3 579 000 рублей с 17,47% в предложении и 12,5% в спросе. Четвертую строку занял кросс-купе Haval F7x (14,64% доля в предложении, 5,32% в спросе) за 3 399 000 рублей, а на пятом месте оказался среднеразмерный кроссовер Haval F7 (10,15% доля в спросе, 6,38% в предложении) за 2 949 000 рублей.В категории автомобилей с пробегом Haval Jolion тоже на первом месте (25,4% – предложение, 38,82% – спрос) за 2 050 000 в среднем. На втором практичный F7 (22,62% – предложение, 20,52% – спрос) за 2 159 000 рублей, на третьем – кросс-купе F7x (18,25% – предложение, 14,83% – спрос) за 2 150 000 рублей. Далее расположились смарт-кроссовер Haval M6 (9,92% – предложение, 4,38% – спрос) за 1 695 000 рублей и среднеразмерный внедорожник Haval H6 (7,94% – предложение, 6,76% – спрос) за 2 190 000 рублей.