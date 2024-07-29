В Екатеринбурге у магазина техники изъяли из продажи 90 гаджетов из-за отсутствия деклараций





– объяснил начальник Екатеринбургской таможни Эдуард Туранов. «Цель наших проверок не только пресечение схем ухода от уплаты таможенных платежей и обеспечение законности перемещения товаров участниками внешнеэкономической деятельности. Не менее важно, защитить потребителя от некачественной импортной продукции, которая может нанести вред здоровью, а также обезопасить рынок от контрафактного товара, наносящий вред экономике»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге в одном из магазинов техники обнаружили десятки гаджетов и чехлов на телефоны, на которые продавец не смог предоставить декларацию. На предпринимателя возбудили административное дело.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Уральского таможенного управления, в магазин нашли смартфоны, ноутбуки, планшеты, смарт-часы, наушники и зарядники известной американской компании – 90 устройств, подтвердить законность ввоза в страну которых в магазине не смогли. Также таможенники изъяли 170 чехлов с признаками контрафакта.