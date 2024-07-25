Уральцы могут пройти бесплатный курс обучения по заработку на посуточной аренде

«Каждый месяц тысячи людей начинают бизнес в сегменте посуточной аренды. Чтобы они могли опираться на доказавшие свою эффективность практики и успешнее вошли в бизнес в Авито Путешествиях разработали новый курс. Для этого проанализировали статистику по бронированиям, вопросы, которые чаще всего нам задают, спорные ситуации и многое другое. Получилось ëмко и полезно. При желании, курс можно полностью пройти за день и сразу начать получать пользу», — комментирует Валерия Зима, старший менеджер по маркетингу продукта Авито Путешествий.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Онлайн-курс «Бизнес Класс: Бесплатный курс по посуточной аренде» запустила команда Авито Путешествий. Курс состоит из девяти занятий с практическими примерами, чек-листами и прикладными советами, сообщают в пресс-службе Авито.Сообщается, что занятия длятся по 15 минут, они рассчитаны не только для новичков, которые могут научиться создавать продающие объявления и пользоваться функционалом платформы, но и обещают быть полезными для опытных арендодателей, которые могут найти рекомендации о том, как увеличить количество бронирований, идеи по ведению и оптимизации бизнеса, советы по поиску сотрудников и т.д.