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В пять раз выросло количество банкротов в Свердловской области
Фото: Вечерние ведомости
Количество внесудебных банкротств растет в Свердловской области – в первом полугодии 2024 года таких случаев стало в пять раз больше чем годом ранее. Об этом пишет ЕАН, ссылаясь на данные портала «Федресурс».
Прирост составил аж 422,9 % – с 201 до 1051 человек.
Кроме того, увеличилось и количество судебных банкротств – однако здесь рост составил 16,8 %>
Прирост составил аж 422,9 % – с 201 до 1051 человек.
Кроме того, увеличилось и количество судебных банкротств – однако здесь рост составил 16,8 %>
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