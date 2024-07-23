В пять раз выросло количество банкротов в Свердловской области

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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Количество внесудебных банкротств растет в Свердловской области – в первом полугодии 2024 года таких случаев стало в пять раз больше чем годом ранее. Об этом пишет ЕАН, ссылаясь на данные портала «Федресурс».Прирост составил аж 422,9 % – с 201 до 1051 человек.Кроме того, увеличилось и количество судебных банкротств – однако здесь рост составил 16,8 %>