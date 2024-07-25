Уральские таможенники заявили о четырехкратном росте посылок из-за границы

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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В Уральском таможенном управлении рассказали, что количество посылок, требующих самостоятельного декларирования выросло в четыре раза. Так, во втором квартале таможенники проверили 720 посылок, а всего с начала года – более 900.«Чаще всего уральцы заказывают в зарубежных интернет-магазинах смартфоны, планшеты и запчасти к ним, а также сумки, очки, часы, чай и кофе. Также в списке популярных товаров – виниловые пластинки, автомобильные товары и эхолоты. Подавляющее большинство таких посылок приходят на Урал из Китая, Германии, Узбекистана и Нидерландов», рассказывает начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.Сообщается, что 30 посылок таможенный контроль во втором квартале не прошли.«Таможенники не дали ввезти без дополнительных документов и оплаты платежей стоматологические инструменты и материалы, инкубаторы для яиц, стальные виброопоры, цифровой осциллограф, сменные инструменты и части для станков и оборудования, товарные каталоги, алюминиевую пасту», – указано в сообщении пресс-службы таможенного управления.Также отмечается, что с 1 апреля 2024 года гражданин России может ввезти беспошлинно только товары, на сумму не более 200 евро.