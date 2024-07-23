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Свердловская область попала в топ регионов, где лучше всего начинать бизнес в торговле
Фото: Вечерние ведомости
В России назвали топ регионов, где предпринимателям лучше и проще начинать и развивать бизнес в сфере оффлайн-торговли.
Рейтинг составили эксперты на основе данных торговой сети «Пятёрочка» и «Авито Недвижимости».
Так называемый индекс торговой привлекательности регионов был рассчитан на основе четырех показателей:
- количество подходящих помещений для развития бизнеса в торговле (эксперты называют этот показатель ключевым);
- средняя стоимость квадратного метра торговой площади;
- число действующих торговых предприятий (согласно статистике Росстата);
- средний чек в магазинах «Пятёрочка».
Лидерами рейтинга стали:
- Санкт-Петербург с Ленинградской областью;
- Москва с Московской областью;
- Самарская область;
- Свердловская область;
- Ростовская область.
По словам авторов исследования, в среднем в одном регионе насчитывается около 550 актуальных предложений по аренде недвижимости для ритейла (без учета Москвы и Санкт-Петербурга с областями, где число таких объектов существенно выше).
Кроме этих регионов, в топ-5 по количеству свободных торговых помещений вошли:
- Краснодарский край;
- Свердловская область;
- Новосибирская область.
Эксперты подсчитали, что в этих регионах доля предложений, которые потенциально подходят для открытия большого продуктового магазина (формата «Пятёрочки» площадью от 400 до 800 квадратных метров и с парковкой) — порядка 6%. Максимальная доля (8%) подходящих площадей — в Волгоградской, Рязанской и Тверской областях.
Динамичнее всего предложение в сфере аренды помещений под торговлю весной 2024 года росло в Пермском крае (+28%), Калужской (+25%) и Курской областях (+24%), а также в Краснодарском крае (+24%).
Самая низкая цена за квадратный метр арендуемой площади:
- в Смоленской области;
- в Псковской области;
- в Брянской области;
- в Республике Дагестан.
В среднем — около 500 рублей за квадратный метр.
Топ-3 самых перспективных регионов с точки зрения уровня конкуренции:
- Алтайский край (1 953 предприятия торговли в регионе);
- Псковская область (3 883 торговые точки);
- Курская область (5 559 точек);
В этих регионах меньше всего действующих продуктовых и специализированных непродовольственных магазинов и нет перенасыщения рынка, отмечают эксперты.
По словам аналитиков, в рейтинге отражен уровень конкуренции в ритейле и платежеспособного спроса в каждом из регионов.
По его словам, с точки зрения проникновения e-commerce (в частности, сервисов доставки) регионы, в отличие от столиц и городов-миллионников, гораздо более привлекательны для открытия франшизы.
При этом отмечается, что созданный индекс отражает, скорее, общую картину, так как все может быть индивидуально, а бизнес-потенциал любого объекта можно заранее проанализировать в специальном сервисе.
По ее словам, собственники недвижимости все чаще интересуются франшизой и приходят в ритейл. В удачной локации магазин может приносить доход в два раза выше, чем при сдаче того же помещения в аренду, говорит представитель сети.
Рейтинг составили эксперты на основе данных торговой сети «Пятёрочка» и «Авито Недвижимости».
Так называемый индекс торговой привлекательности регионов был рассчитан на основе четырех показателей:
- количество подходящих помещений для развития бизнеса в торговле (эксперты называют этот показатель ключевым);
- средняя стоимость квадратного метра торговой площади;
- число действующих торговых предприятий (согласно статистике Росстата);
- средний чек в магазинах «Пятёрочка».
Лидерами рейтинга стали:
- Санкт-Петербург с Ленинградской областью;
- Москва с Московской областью;
- Самарская область;
- Свердловская область;
- Ростовская область.
По словам авторов исследования, в среднем в одном регионе насчитывается около 550 актуальных предложений по аренде недвижимости для ритейла (без учета Москвы и Санкт-Петербурга с областями, где число таких объектов существенно выше).
Кроме этих регионов, в топ-5 по количеству свободных торговых помещений вошли:
- Краснодарский край;
- Свердловская область;
- Новосибирская область.
Эксперты подсчитали, что в этих регионах доля предложений, которые потенциально подходят для открытия большого продуктового магазина (формата «Пятёрочки» площадью от 400 до 800 квадратных метров и с парковкой) — порядка 6%. Максимальная доля (8%) подходящих площадей — в Волгоградской, Рязанской и Тверской областях.
Динамичнее всего предложение в сфере аренды помещений под торговлю весной 2024 года росло в Пермском крае (+28%), Калужской (+25%) и Курской областях (+24%), а также в Краснодарском крае (+24%).
Самая низкая цена за квадратный метр арендуемой площади:
- в Смоленской области;
- в Псковской области;
- в Брянской области;
- в Республике Дагестан.
В среднем — около 500 рублей за квадратный метр.
Топ-3 самых перспективных регионов с точки зрения уровня конкуренции:
- Алтайский край (1 953 предприятия торговли в регионе);
- Псковская область (3 883 торговые точки);
- Курская область (5 559 точек);
В этих регионах меньше всего действующих продуктовых и специализированных непродовольственных магазинов и нет перенасыщения рынка, отмечают эксперты.
По словам аналитиков, в рейтинге отражен уровень конкуренции в ритейле и платежеспособного спроса в каждом из регионов.
«Говоря об открытии франшизы в сфере ритейла, в среднем в каждом регионе есть более пятисот объектов, размещенных на платформе, подходящих по формату и площади», — комментирует руководитель категории коммерческой недвижимости на Авито Олег Изотов.
По его словам, с точки зрения проникновения e-commerce (в частности, сервисов доставки) регионы, в отличие от столиц и городов-миллионников, гораздо более привлекательны для открытия франшизы.
При этом отмечается, что созданный индекс отражает, скорее, общую картину, так как все может быть индивидуально, а бизнес-потенциал любого объекта можно заранее проанализировать в специальном сервисе.
«Локация и особенности помещения — один из ключевых факторов прибыльности продуктового магазина. Чтобы заранее оценить их, нужна экспертиза. Поэтому предпринимателям необходимо помогать найти подходящие варианты недвижимости в интересующем регионе и просчитать примерный товарооборот магазина в этом месте», — пояснила руководитель направления департамента франчайзинга торговой сети «Пятёрочка» Валерия Осташева.
По ее словам, собственники недвижимости все чаще интересуются франшизой и приходят в ритейл. В удачной локации магазин может приносить доход в два раза выше, чем при сдаче того же помещения в аренду, говорит представитель сети.
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