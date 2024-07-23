Свердловская область попала в топ регионов, где лучше всего начинать бизнес в торговле

«Говоря об открытии франшизы в сфере ритейла, в среднем в каждом регионе есть более пятисот объектов, размещенных на платформе, подходящих по формату и площади», — комментирует руководитель категории коммерческой недвижимости на Авито Олег Изотов.

«Локация и особенности помещения — один из ключевых факторов прибыльности продуктового магазина. Чтобы заранее оценить их, нужна экспертиза. Поэтому предпринимателям необходимо помогать найти подходящие варианты недвижимости в интересующем регионе и просчитать примерный товарооборот магазина в этом месте», — пояснила руководитель направления департамента франчайзинга торговой сети «Пятёрочка» Валерия Осташева.

Анна Андреева © Вечерние ведомости

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В России назвали топ регионов, где предпринимателям лучше и проще начинать и развивать бизнес в сфере оффлайн-торговли.Рейтинг составили эксперты на основе данных торговой сети «Пятёрочка» и «Авито Недвижимости».Так называемый индекс торговой привлекательности регионов был рассчитан на основе четырех показателей:- количество подходящих помещений для развития бизнеса в торговле (эксперты называют этот показатель ключевым);- средняя стоимость квадратного метра торговой площади;- число действующих торговых предприятий (согласно статистике Росстата);- средний чек в магазинах «Пятёрочка».- Санкт-Петербург с Ленинградской областью;- Москва с Московской областью;- Самарская область;- Свердловская область;- Ростовская область.По словам авторов исследования, в среднем в одном регионе насчитывается около 550 актуальных предложений по аренде недвижимости для ритейла (без учета Москвы и Санкт-Петербурга с областями, где число таких объектов существенно выше).Кроме этих регионов, в- Краснодарский край;- Свердловская область;- Новосибирская область.Эксперты подсчитали, что в этих регионах доля предложений, которые потенциально подходят для открытия большого продуктового магазина (формата «Пятёрочки» площадью от 400 до 800 квадратных метров и с парковкой) — порядка 6%. Максимальная доля (8%) подходящих площадей — в Волгоградской, Рязанской и Тверской областях.Динамичнее всего предложение в сфере аренды помещений под торговлю весной 2024 года росло в Пермском крае (+28%), Калужской (+25%) и Курской областях (+24%), а также в Краснодарском крае (+24%).- в Смоленской области;- в Псковской области;- в Брянской области;- в Республике Дагестан.В среднем — около 500 рублей за квадратный метр.- Алтайский край (1 953 предприятия торговли в регионе);- Псковская область (3 883 торговые точки);- Курская область (5 559 точек);В этих регионах меньше всего действующих продуктовых и специализированных непродовольственных магазинов и нет перенасыщения рынка, отмечают эксперты.По словам аналитиков, в рейтинге отражен уровень конкуренции в ритейле и платежеспособного спроса в каждом из регионов.По его словам, с точки зрения проникновения e-commerce (в частности, сервисов доставки) регионы, в отличие от столиц и городов-миллионников, гораздо более привлекательны для открытия франшизы.При этом отмечается, что созданный индекс отражает, скорее, общую картину, так как все может быть индивидуально, а бизнес-потенциал любого объекта можно заранее проанализировать в специальном сервисе.По ее словам, собственники недвижимости все чаще интересуются франшизой и приходят в ритейл. В удачной локации магазин может приносить доход в два раза выше, чем при сдаче того же помещения в аренду, говорит представитель сети.