Кировграду пообещали отремонтировать внутриквартальные сети теплоснабжения

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Из резервного фонда Свердловской области выделили почти 35 миллионов рублей, которые должны будут пойти на капитальный ремонт внутриквартальных сетей теплоснабжения в Кировграде. Часть работ хотят закончить до начала отопительного сезона.Как сообщили в департаменте информационной политики региона, протяженность участка, на котором хотят заменить трубы, составляет 1507 метров. Стоимость контракта составила 74,4 миллиона рублей.«Прошедшая зима показала, что на сетях неоднократно случались коммунальные аварии, которые приходилось экстренно устранять. Масштабный капитальный ремонт внутриквартальных сетей теплоснабжения позволит решить эту проблему. Окончание первого этапа ремонтных работ назначено на 30 сентября этого года. Второй этап завершится до конца текущего года», – сказал глава Кировградского городского округа Александр Оськин.Ожидается, что после этого ремонта качество коммунальных услуг улучшится почти у двух тысяч кировградцев.