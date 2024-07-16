Свердловская область стала одним из регионов, где «Газпром нефть» построила новые дороги

«В 2021 году мы начинали с пилотных проектов строительства автодорог на месторождениях «Газпром нефти» в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Сегодня благодаря опыту и экспертизе мы расширили сферу применения наших технологий на федеральные и региональные трассы общего назначения. Наши специалисты участвуют в проектировании и строительстве новых автомагистралей, реконструкции и сервисном обслуживании действующих объектов транспортной инфраструктуры в Пермском крае, Омской, Рязанской и других областях. В дальнейшем мы планируем развивать перечень услуг и расширять географию деятельности», – рассказал генеральный директор «Газпромнефть – Дорожное строительство» Михаил Поздняков.

Алиса Левина © Вечерние ведомости

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«Газпромнефть – Дорожное строительство» построила новые дороги в 11 российских регионах, находящихся в различных климатических зонах – от юга России до Крайнего Севера. Среди уральских регионов, где были реализованы строительные проекты предприятия, – Свердловская область и Пермский край.Всего на данный момент построено более 400 км дорог. При этом предприятие обеспечивает полный цикл их сооружения – от проектирования и подготовительных работ до строительства и обслуживания участков трасс федерального и регионального значения, используя собственный парк современной дорожной техники.А кроме того, в структуре предприятия есть свой научно-исследовательский центр, который занимается разработкой рецептур и контролем качества дорожных покрытий, и свое производство – битумных вяжущих и асфальтобетона.