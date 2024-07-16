Возле цехов НТМК появилось шесть новых вышек сотовой связи





– отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. «Запуск в работу базовых станций позволит нам ускорить автоматизацию и роботизацию производства на ЕВРАЗ НТМК, облегчит администрирование технологических процессов, обеспечит непрерывный контроль работы механизмов и оборудования, учёт расхода сырья и энергоресурсов»,



– сказал Андрей Елизаров. «Сейчас скорость мобильного интернета на территории предприятия достигает 100 МБ/с, что выше средних скоростей LTE в жилых районах Нижнего Тагила, и превосходит скорости "проводного" интернета, ранее использовавшегося металлургами в технологических процессах»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Возле шести объектов ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината возвели базовые станции цифровой экосистемы, которые обеспечили работников стабильной сотовой связью и мобильным интернетом до 100 МБ/с.Новые вышки мобильной связи появились возле главных цехов комбината – колесобандажного, крупносортного, рельсобалочного, цеха ремонта металлургического оборудования N3, цеха прокатки широкополочных балок, – а также на территории коксохимического производства. Строительство базовых станций стало совместным проектом ЕВРАЗ НТМК и МТС.Вторым этапом сотрудничества должно будет стать развертывание INDOOR сети сотовой связи непосредственно в цехах предприятия.По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова. Такой проект уникален для нашего региона. Ранее такие проекты осуществлялись только на территориях горнодобывающих предприятий, которые находятся далеко от крупных населённых пунктов. Он также отметил, что одновременный запуск сразу шести станций связи потребовал осуществления комплексных расчётов, чтобы эффективно использовать возможности оборудования и обеспечить равномерное покрытие связью территории комбината.