Возрастное ограничение 18+

Возле цехов НТМК появилось шесть новых вышек сотовой связи

15.52 Понедельник, 22 июля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Возле шести объектов ЕВРАЗ Нижнетагильского металлургического комбината возвели базовые станции цифровой экосистемы, которые обеспечили работников стабильной сотовой связью и мобильным интернетом до 100 МБ/с.

Новые вышки мобильной связи появились возле главных цехов комбината – колесобандажного, крупносортного, рельсобалочного, цеха ремонта металлургического оборудования N3, цеха прокатки широкополочных балок, – а также на территории коксохимического производства. Строительство базовых станций стало совместным проектом ЕВРАЗ НТМК и МТС.

«Запуск в работу базовых станций позволит нам ускорить автоматизацию и роботизацию производства на ЕВРАЗ НТМК, облегчит администрирование технологических процессов, обеспечит непрерывный контроль работы механизмов и оборудования, учёт расхода сырья и энергоресурсов»,

– отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.


Вторым этапом сотрудничества должно будет стать развертывание INDOOR сети сотовой связи непосредственно в цехах предприятия.

По словам директора МТС в Свердловской области Андрея Елизарова. Такой проект уникален для нашего региона. Ранее такие проекты осуществлялись только на территориях горнодобывающих предприятий, которые находятся далеко от крупных населённых пунктов. Он также отметил, что одновременный запуск сразу шести станций связи потребовал осуществления комплексных расчётов, чтобы эффективно использовать возможности оборудования и обеспечить равномерное покрытие связью территории комбината.

«Сейчас скорость мобильного интернета на территории предприятия достигает 100 МБ/с, что выше средних скоростей LTE в жилых районах Нижнего Тагила, и превосходит скорости "проводного" интернета, ранее использовавшегося металлургами в технологических процессах»,
– сказал Андрей Елизаров.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
МТС установит более 50 мощных вышек сотовой связи на свердловских трассах в этом году
16 июля 2024
На Эльмаше около «Уралтрансмаша» вспыхнул крупный пожар
18 июля 2024
В Екатеринбурге новые турникеты появятся ещё на одной станции
14 июля 2024
Власти Екатеринбурга хотят построить в Академическом две станции метро
18 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловские власти хотят «вовлечь в хозяйственный оборот» территорию лесопарка, где находятся останки Николая II

И это уже не первая попытка сократить территорию Железнодорожного лесопарка
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:20 В Верхней Туре расследуется убийство на берегу пруда
19:59 Несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП на дороге «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов»
19:18 Книжный фестиваль «Красная строка» начнётся в Екатеринбурге ровно через месяц
18:43 В Нижнем Тагиле тоже взялись за лодочников
18:14 В Екатеринбурге двойную операцию пришлось делать брошенной кормящей кошке
17:35 Прокуратура проверит детский садик в Екатеринбурге, где ребёнку на руки надели пакеты
17:15 Устроившим забастовку курьерам Ozon в Екатеринбурге обещали дополнительные выплаты
16:48 На девять лет отправится в колонию-поселение водитель, сбивший ребёнка в Серове
15:52 Возле цехов НТМК появилось шесть новых вышек сотовой связи
15:37 Под Новой Лялей при замене колеса автобусу придавило водителя
15:03 В Екатеринбурге скончался пятимесячный мальчик, пока спала его мама
14:05 Red Wings задержала пять вылетов из Екатеринбурга
13:45 Глава СК поручил разобраться в ситуации жительницы Нижнего Тагила, попросившей о помощи из-за угроз
13:05 Екатеринбургский «Водоканал» с августа закроет движение по Черниговскому переулку
12:27 Девять лет дали екатеринбуржцу за убийство знакомого, тело которого он прятал в подвале
11:38 В Екатеринбурге водитель бетономешалки переехал спящую на дороге собаку
11:05 Каждый четвёртый екатеринбуржец имеет подработку
10:34 В столице Урала отменили особый противопожарный режим
10:19 Прохладная и дождливая погода ожидается в Свердловской области
09:54 В Екатеринбурге сгорел деревянный многоквартирный дом на Ереванской
09:31 В Шалинском районе «Лада Калина» протаранила деревянный дом
18:50 Свердловские спасатели предупреждают о сильном дожде с грозами, градом и порывах ветра
18:40 В Свердловской области остались два природных пожара на площади 88 гектаров
18:33 СМИ: курьеры Ozon устроили забастовку в Екатеринбурге
18:00 В Екатеринбурге начался гастрофестиваль «Уралисички!»
15:01 Екатеринбург признан самым стильным городом России звездным стилистом
Все новости Свердловской области
13:44 Байден снялся с президентской гонки и предложил кандидатуру Харрис
17:18 В Нью-Йорке самый крупный скелет стегозавра продан за рекордные 44 млн $
16:29 В Перу замечено неконтактное племя машко-пиро
15:19 Глава «CrowdStrike» заявил, что глобальный сбой не связан с кибератакой
14:47 У клиентов «Т-банка» произошел сбой в мобильном приложении
14:33 «Росэнергоатом» опровергает сообщения о радиационной аварии на Ростовской АЭС
13:50 По всему миру возник глобальный сбой в работе аэропортов, банков и операторов связи
18:29 В Твери машина застряла в яме с кипятком, спасатели получили ожоги
17:54 В пятизвездочном отеле Бангкока найдены мертвыми шесть человек
16:14 В Московской области девушка бросила коктейль Молотова в полицейскую машину
15:35 Липецкие власти признались, что «повернули» голову бизнесмена на фото с губернатором
15:03 Крупный пожар в торговом центре на юго-западе Китая унес жизни 16 человек
14:16 Депутат ГД предложил ввести наказание за дискредитацию семейных ценностей
13:49 В Уфе парки и скверы будут патрулировать на электросамокатах
13:14 Пользователи Авито теперь могут искать новые товары с помощью мультиобъявлений
13:04 Новые автомобили Chery Tiggo 7 Pro Max с выгодой 540 000 рублей для клиентов ВТБ Лизинг
12:23 КС признал умерщвление бездомных животных исключительной мерой
12:11 Бывший замминистра обороны РФ Тимур Иванов отказался от сделки со следствием
11:55 Экс-глава департамента культуры Москвы арестован до сентября
18:40 Археологи обнаружили древнеримскую статую Гермеса в Болгарии
17:42 СК: задержан бывший министр правительства Москвы Кибовский
17:08 Мэр Невинномысска призвал жителей «не скулить» из-за перебоев с электричеством
15:29 В Ростовской области снова отключают электроснабжение из-за перегрузок
13:38 Пермский каннибал, который ел людей и домашних животных, устроился в приют для собак
12:31 Энергоблоки Ростовской АЭС после сбоя работают в штатном режиме, заявил «Росэнергоатом»
18:50 Минэнерго: на юге России введены ограничения потребления на 1,5 ГВт из-за сбоя на АЭС
Все новости России и мира
20:20 В Верхней Туре расследуется убийство на берегу пруда
19:59 Несовершеннолетняя девушка пострадала в ДТП на дороге «Екатеринбург – Нижний Тагил - Серов»
19:18 Книжный фестиваль «Красная строка» начнётся в Екатеринбурге ровно через месяц
18:43 В Нижнем Тагиле тоже взялись за лодочников
18:14 В Екатеринбурге двойную операцию пришлось делать брошенной кормящей кошке
17:35 Прокуратура проверит детский садик в Екатеринбурге, где ребёнку на руки надели пакеты
17:15 Устроившим забастовку курьерам Ozon в Екатеринбурге обещали дополнительные выплаты
16:48 На девять лет отправится в колонию-поселение водитель, сбивший ребёнка в Серове
15:52 Возле цехов НТМК появилось шесть новых вышек сотовой связи
15:37 Под Новой Лялей при замене колеса автобусу придавило водителя
15:03 В Екатеринбурге скончался пятимесячный мальчик, пока спала его мама
14:16 «Добровольцы Донбасса» отправили в Луганск новый гуманитарный конвой
14:05 Red Wings задержала пять вылетов из Екатеринбурга
13:45 Глава СК поручил разобраться в ситуации жительницы Нижнего Тагила, попросившей о помощи из-за угроз
13:05 Екатеринбургский «Водоканал» с августа закроет движение по Черниговскому переулку
12:27 Девять лет дали екатеринбуржцу за убийство знакомого, тело которого он прятал в подвале
11:38 В Екатеринбурге водитель бетономешалки переехал спящую на дороге собаку
11:05 Каждый четвёртый екатеринбуржец имеет подработку
10:34 В столице Урала отменили особый противопожарный режим
10:19 Прохладная и дождливая погода ожидается в Свердловской области
09:54 В Екатеринбурге сгорел деревянный многоквартирный дом на Ереванской
09:31 В Шалинском районе «Лада Калина» протаранила деревянный дом
18:50 Свердловские спасатели предупреждают о сильном дожде с грозами, градом и порывах ветра
18:40 В Свердловской области остались два природных пожара на площади 88 гектаров
18:33 СМИ: курьеры Ozon устроили забастовку в Екатеринбурге
18:00 В Екатеринбурге начался гастрофестиваль «Уралисички!»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK